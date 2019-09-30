Пн, 30.09.2019
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  • Мужчина пострадал от взорвавшегося в палатке газового прибора

Мужчина пострадал от взорвавшегося в палатке газового прибора

Газовая горелка. Иллюстративное фото.

ФОТО: OVE MAIDLA/PM/EMF

В Пыльвамаа пострадал турист, который зажег в палатке газовый прибор — прибор вспыхнул и поджег палатку и снаряжение.

В 6.13 в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Винсо волости Ряпина Пыльваского уезда взорвался зажженный в установленной в лесу палатке газовый прибор, передал Лыунаский спасательный центр.

Загорелись также палатка и снаряжение. Находившийся в палатке и получивший ожоги мужчина смог выбраться на шоссе, где им занялась скорая помощь.

Палатка стояла на труднодоступной местности, в темноте ехавшим на квадроцикле спасателям потребовалось время, чтобы найти ее. Под сгоревшей палаткой дымилась почва. Спасатели потушили очаги пожара.

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