Мужчина пострадал от взорвавшегося в палатке газового прибора

В 6.13 в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Винсо волости Ряпина Пыльваского уезда взорвался зажженный в установленной в лесу палатке газовый прибор, передал Лыунаский спасательный центр.

Загорелись также палатка и снаряжение. Находившийся в палатке и получивший ожоги мужчина смог выбраться на шоссе, где им занялась скорая помощь.