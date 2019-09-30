Павел Устинов. ФОТО: VASILY MAXIMOV / AFP

Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции в Москве 3 августа, передает корреспондент Би-би-си из зала суда. Реальный срок лишения свободы ему заменили на условный.

Согласно пересмотренному решению, Устинов приговорен к одному году условно. В ходе рассмотрения апелляции суд согласился переквалифицировать преступление с тяжкого на средней тяжести. При этом жалобы адвокатов, которые просили отменить приговор в связи с невиновностью их подзащитного, суд отклонил: актер все равно признан виновным.

Заседание началось с просмотра видеозаписей задержания Устинова, которые Мосгорсуд приобщил к делу. В ходе предыдущего процесса судья отказывался изучать видео с места задержания.

Согласно выводам экспертизы, подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии найдено не было, сообщила судья на заседании в понедельник.

Сотрудник Росгвардии Александр Лягин, проводивший задержание актера, заявил, что Устинов оказывал ему сопротивление, но при этом выступил против того, чтобы наказывать актера реальным тюремным сроком.

«Мы заприметили его в толпе. Он стоял перед входом [в метро]. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном. Он выкрикивал лозунги, поэтому было принято решение его задержать», - разъяснил свои действия Лягин.

Росгвардеец также пожаловался на травлю и давление, с которыми он сталкивается в интернете.

«Не было экстремальной ситуации»

Адвокат Устинова Анатолий Кучерена подчеркивал, что Устинов не интересуется политикой и имеет безупречную репутацию. «Так сложилось, сложились обстоятельства, что он оказался там, где проходили митинги», - сказал он.

«Там не было экстремальной ситуации. Человек не совершал убийства, не наносил телесных повреждений, нож не доставал. Он не совершал действий, которые свидетельствовали бы о том, что его надо скрутить», - добавил адвокат.

Сам Устинов заявил, что уважает действия сотрудников Росгвардии и сам ранее служил там. Он в очередной раз подчеркнул, что не оказывал сопротивления правоохранителям.

«В данном случае нелепое стечение обстоятельств - я оказался там, где был какой-то митинг. В моей природе нет насилия. Я ничего не кричал. Как можно напасть на человека вот так?» - сказал Устинов.

Он также призвал не наказывать сотрудников Росгвардии за превышение полномочий, отметив, что «не хочет крови». В своем последнем слове актер попросил вынести ему оправдательный приговор и отменить решение суда первой инстанции.

Дело Павла Устинова

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, молодой человек оказывал активное сопротивление задерживающему его омоновцу и вывихнул тому плечо.

Сам Устинов вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста и просто стоял в стороне с телефоном в руке, когда на него накинулась группа росгвардейцев. Адвокаты Устинова утверждали, что на видеозаписях с места задержания отчетливо видно, что он не оказывает сопротивления стражам порядка.

Приговор Устинову вызвал широкой общественный резонанс. На оглашение приговора актеру пришел художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, десятки звезд российского кино присоединились к флешмобу в соцсетях с требованием освободить Устинова.

С осуждением приговора Устинову выступил и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.