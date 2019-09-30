Российский олимпийский чемпион задумался об эмиграции

В воскресенье прославленный фигурист оказался в центре скандала: будучи болельщиком "Зенита" Траньков на своей странице в Twitter в жесткой форме раскритиковал нападающего "Локомотива" Федора Смолова.

"Столько приятных сообщений, комментариев в последнее время. Ах, жизнь прекрасна! Спасибо, позитивные люди. "Люблю" людей... Может в Канаде остаться? Тут норм. Толерантность, лигалайз, MLS, NHL...", - написал Траньков в посте на странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).

В отличие от предыдущих публикаций на этот раз фигурист отключил комментарии под новым постом на своей странице.

Конфликтная ситуация возникла после флеш-интерьвью в перерыве матча "Локомотив"-"Зенит" (1:0): форвард "Локомотива" Федор Смолов, отвечая на вопросы журналиста в телеэфире, сказал, что "можно сразу им ("Зениту") первое место отдавать" и выразил негодование работой судейской бригады.