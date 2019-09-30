Юферева-Скуратовски: Эстония продолжит указывать в ПАСЕ на связанные с Россией проблемы

По мнению руководителя делегации Марии Юферевой-Скуратовски (Центристская партия), нашей стране важно продолжить участие в деятельности ассамблеи: «В этой сложной ситуации Эстонии необходимо участвовать в диалоге и не бойкотировать работу ассамблеи».

«Права России в ассамблее летом были восстановлены на определенных условиях. Мы обеспокоены этой ситуацией, так как нарушение международных договоров по-прежнему сохраняется. Мы хотели бы сотрудничать со всеми государствами-членами, которые понимают, что для полного восстановления права голоса Россия должна выполнить выдвинутые ей условия», - сказала Юферева-Скуратовски.