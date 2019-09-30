По всему Таллинну появились необычные плакаты: дети-беженцы обратились к жителям Эстонии

По словам руководителя опорной службы Eesti Pagulasabi Ану Вильтроп, в Эстонии живет чуть менее 400 беженцев. «Но только их присутствие вызывает среди наших людей страх и недовольство. Мы в Pagulasabi считаем, что покинувшие свои дома из-за войны, бедствий или преследований люди достойны возможности начать жизнь на новой родине, - объясняет Вильтроп. – Дети-беженцы обычно в школе быстро учат язык. Но иногда уходит много времени на то, чтобы у них возникли теплые дружеские отношения с эстонскими детьми. Голоса этих детей в нашем обществе еще меньше слышны, чем их родителей. Они молчаливые спутники своих родителей».