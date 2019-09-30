По всему Таллинну появились необычные плакаты: дети-беженцы обратились к жителям Эстонии

Eesti Pagulasabi (НКО Помощь беженцам в Эстонии) запустила сегодня кампанию, целью которой повысить осведомленность местных жителей о прибывших сюда беженцах. С появившихся по всему Таллинну плакатов живущие в Эстонии дети-беженцы призывают прочитать истории того, как они попали в нашу страны и как тут адаптируются.
По словам руководителя опорной службы Eesti Pagulasabi Ану Вильтроп, в Эстонии живет чуть менее 400 беженцев. «Но только их присутствие вызывает среди наших людей страх и недовольство. Мы в Pagulasabi считаем, что покинувшие свои дома из-за войны, бедствий или преследований люди достойны возможности начать жизнь на новой родине, - объясняет Вильтроп. – Дети-беженцы обычно в школе быстро учат язык. Но иногда уходит много времени на то, чтобы у них возникли теплые дружеские отношения с эстонскими детьми. Голоса этих детей в нашем обществе еще меньше слышны, чем их родителей. Они молчаливые спутники своих родителей».
Организаторы кампании хотят, чтобы общество услышало этих детей, узнало об их хороших и плохих моментах в жизни.
Кульминацией кампании станет бесплатный вечер кино в этот четверг, 3 октября, в Erinevate Tubade Klubi. Будет показан фильм «Stranger in Paradise».
Эстонская кампания является частью европейской акции Snapshots From The Borders, цель которой сделать 3 октября днем памяти погибших людей, пытавшихся добраться через море в Европу. В этот день в 2013 году у берегов итальянского острова Лампедуза погибли 366 беженцев.
Подробную информацию о кампании можно найти на сайте Eesti Pagulasabi или на их странице в Facebook.