Гражданина Украины за нарушение ПДД выслали из Эстонии

Полиция выслала из страны гражданина Украины, который в Эстонии несколько раз нарушил ПДД, сообщает BNS.
На прошлой неделе в пятницу сотрудник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры начал производство в отношении гражданина Украины 1997 года рождения, который попал в Шенгенскую зону через Венгрию. В Эстонии он несколько раз нарушил Закон о дорожном движении.
По оценке полиции, это не заслуживающий доверия человек и его дальнейшее нахождение в Эстонии может привести к нарушению общественного порядка. Украинцу было составлено предписание покинуть Эстонию, а также выдан запрет на въезд в страну на три года.
Также в воскресенье было начато производство в отношении гражданина Украины 1975 года рождения. В Таллинне он ехал на автомобиле без водительских прав соответствующей категории. В его отношении было начато производство о проступке. Также выяснилось, что он работал в Эстонии незаконно. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и Шенгенскую зону.