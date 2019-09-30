Пн, 30.09.2019
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Гражданина Украины за нарушение ПДД выслали из Эстонии

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Полиция выслала из страны гражданина Украины, который в Эстонии несколько раз нарушил ПДД, сообщает BNS.

На прошлой неделе в пятницу сотрудник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры начал производство в отношении гражданина Украины 1997 года рождения, который попал в Шенгенскую зону через Венгрию. В Эстонии он несколько раз нарушил Закон о дорожном движении.

По оценке полиции, это не заслуживающий доверия человек и его дальнейшее нахождение в Эстонии может привести к нарушению общественного порядка. Украинцу было составлено предписание покинуть Эстонию, а также выдан запрет на въезд в страну на три года.

Также в воскресенье было начато производство в отношении гражданина Украины 1975 года рождения. В Таллинне он ехал на автомобиле без водительских прав соответствующей категории. В его отношении было начато производство о проступке. Также выяснилось, что он работал в Эстонии незаконно. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и Шенгенскую зону.

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