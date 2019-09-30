Гражданина Украины за нарушение ПДД выслали из Эстонии

На прошлой неделе в пятницу сотрудник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры начал производство в отношении гражданина Украины 1997 года рождения, который попал в Шенгенскую зону через Венгрию. В Эстонии он несколько раз нарушил Закон о дорожном движении.

По оценке полиции, это не заслуживающий доверия человек и его дальнейшее нахождение в Эстонии может привести к нарушению общественного порядка. Украинцу было составлено предписание покинуть Эстонию, а также выдан запрет на въезд в страну на три года.