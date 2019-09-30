Полиция и прокуратура: Айвар Рехе покончил с собой

Полиция и прокуратура подтверждают, что все имеющиеся у них доказательства и сведения напрямую указывают на то, что Айвар Рехе покончил жизнь самоубийством, сообщила Postimees пресс-служба прокуратуры.
«На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач. Следственные действия, проводившиеся в последние дни в рамках уголовного дела банка Danske, также не дают никаких оснований для того, чтобы сомневаться в причине смерти Айвара Рехе, и доказывают, что тот добровольно ушел из жизни», - сообщает прокуратура.
Труп находившегося два дня в активном розыске бывшего руководителя банка Danske Айвара Рехе обнаружили члены его семьи в среду утром на заднем дворе собственного дома, в укромном уголке.
Министр внутренних дел Март Хельме распорядился представить ему к понедельнику полный отчет о действиях правоохранительных органов, связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Айвара Рехе, а также о дальнейших действиях полиции.
В период 2007–2015 через эстонский филиал Danske прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. Айвар Рехе руководил Danske в 2008–2015 годах. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.
В ноябре 2017 года в Эстонии возбудили уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила Postimees, что в отношении Рехе дело не возбуждалось и что он не связан со следственными действиями в отношении банка. На данный момент подозрения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены десяти бывшим сотрудникам Danske. Одному человеку предъявлено подозрение в получении взятки, а одному — в содействии этому.