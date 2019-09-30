Полиция и прокуратура: Айвар Рехе покончил с собой

«На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач. Следственные действия, проводившиеся в последние дни в рамках уголовного дела банка Danske, также не дают никаких оснований для того, чтобы сомневаться в причине смерти Айвара Рехе, и доказывают, что тот добровольно ушел из жизни», - сообщает прокуратура.

Труп находившегося два дня в активном розыске бывшего руководителя банка Danske Айвара Рехе обнаружили члены его семьи в среду утром на заднем дворе собственного дома, в укромном уголке.

Министр внутренних дел Март Хельме распорядился представить ему к понедельнику полный отчет о действиях правоохранительных органов, связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Айвара Рехе, а также о дальнейших действиях полиции.

В период 2007–2015 через эстонский филиал Danske прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. Айвар Рехе руководил Danske в 2008–2015 годах. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.