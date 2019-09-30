Пн, 30.09.2019
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  • Ryanair отреагировала на закрытие двух таллиннских маршрутов конкурента снижением тарифов на эти направления

Ryanair отреагировала на закрытие двух таллиннских маршрутов конкурента снижением тарифов на эти направления

Самолет Ryanair.

ФОТО: Paul Hanna / REUTERS

Ирландский лоукостер Ryanair сегодня объявил о введении так называемых спасательных тарифов на билеты в Милан (Бергамо) и Берлин из Таллинна.

Таким образом авиакомпания отреагировала на закрытие этих двух маршрутов своим конкурентом - компанией Easyjet.

Цены билетов из Таллинна в Милан будут начинаться с 14.99 евро, а в Берлин - с 9.99 евро, сообщила авиакомпания в своем пресс-релизе, добавив, что таким образом надеется удовлеторить потребности пассажиров, которых затронуло закрытие маршрутов Easyjet.

Особые тарифы будут действительны до полуночи 2 октября и охватят рейсы между Миланом/Берлином и Таллинном до конца ноября.

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