Ryanair отреагировала на закрытие двух таллиннских маршрутов конкурента снижением тарифов на эти направления

Цены билетов из Таллинна в Милан будут начинаться с 14.99 евро, а в Берлин - с 9.99 евро, сообщила авиакомпания в своем пресс-релизе, добавив, что таким образом надеется удовлеторить потребности пассажиров, которых затронуло закрытие маршрутов Easyjet.