Пн, 30.09.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Фото: завершился ремонт легендарного таллиннского продуктового магазина

Фото: завершился ремонт легендарного таллиннского продуктового магазина

1

ФОТО: Андрес Раудъялг

На сегодня работы по реновации продуктового отдела расположенного в Таллинне универмага Stockmann завершены и новый отдел полностью готов. В реновацию продуктового отдела компания Stockmann AS инвестировала более 2,5 миллионов евро.

ФОТО: Андрес Раудъялг

Отдел был полностью обновлен, причем реновация выполнялась поэтапно. Были модернизированы холодильные системы, весь инвентарь и освещение, расширился ассортимент предлагаемых товаров. Реновация заняла восемь месяцев, причем все это время продуктовый отдел был открыт для посетителей.

ФОТО: Андрес Раудъялг

По словам руководителя продуктового отдела Stockmann Майрики Юханди, обновление отдела стало для предприятия важной инвестицией: «Мы стремимся предложить посетителям отличный шопинг и высокое качество, сделать их жизнь проще. Продуктовый отдел стал более современным, но расположение товаров основано на предпочтениях и привычках клиентов и осталось достаточно знакомым. Мы очень благодарны посетителям, которые простили нам связанные с реконструкцией временные неудобства».

ФОТО: Андрес Раудъялг

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ