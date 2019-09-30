Фото: завершился ремонт легендарного в Таллинне продуктового магазина

Отдел был полностью обновлен, причем реновация выполнялась поэтапно. Были модернизированы холодильные системы, весь инвентарь и освещение, а также расширился ассортимент предлагаемых товаров. Реновация заняла восемь месяцев, причем все это время продуктовый отдел был открыт для посетителей.

По словам руководителя продуктового отдела Stockmann Майрики Юханди, обновление отдела стало для предприятия важной инвестицией: «Мы стремимся предложить посетителям отличный шоппинг, высокое качество и сделать их жизнь проще. Продуктовый отдел стал современнее и свежее, но расположение товаров основано на предпочтениях и привычках клиентов и осталось достаточно знакомым. Мы очень благодарны посетителям, которые простили нам связанные с реконструкцией временные неудобства».