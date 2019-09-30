Пн, 30.09.2019
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  • Фото: завершился ремонт легендарного в Таллинне продуктового магазина

Фото: завершился ремонт легендарного в Таллинне продуктового магазина

ФОТО: Андрес Раудъялг

На сегодня работы по реновации продуктового отдела расположенного в Таллинне универмага Stockmann завершены и новый отдел полностью готов. В реновацию продуктового отдела компания Stockmann AS инвестировала более 2,5 миллионов евро.

ФОТО: Андрес Раудъялг

Отдел был полностью обновлен, причем реновация выполнялась поэтапно. Были модернизированы холодильные системы, весь инвентарь и освещение, а также расширился ассортимент предлагаемых товаров. Реновация заняла восемь месяцев, причем все это время продуктовый отдел был открыт для посетителей.

ФОТО: Андрес Раудъялг

По словам руководителя продуктового отдела Stockmann Майрики Юханди, обновление отдела стало для предприятия важной инвестицией: «Мы стремимся предложить посетителям отличный шоппинг, высокое качество и сделать их жизнь проще. Продуктовый отдел стал современнее и свежее, но расположение товаров основано на предпочтениях и привычках клиентов и осталось достаточно знакомым. Мы очень благодарны посетителям, которые простили нам связанные с реконструкцией временные неудобства».

ФОТО: Андрес Раудъялг

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