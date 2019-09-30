Катастрофический чемпионат: легкоатлетки недоумевают по поводу слишком интимных телевизионных планов и шокированы отсутствием зрителей

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре недовольства спортсменов вызвали не только питание и размещение, но и отсутствие зрительского интереса, а, главное, слишком интимные телевизионные планы старта спортсменок, передает Championat.com.
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) была опробована новинка — съёмка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту. Однако не всем это новшество пришлось по душе. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер выразила уверенность в том, что женщины не принимали участия в согласовании съёмок с такого ракурса.
«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съёмки», — приводит слова Люкенкемпер Bild.
Её партнёрша по команде Татьяна Пинто также выразила недоумение и пожаловалась на подобную съёмку.
После того как Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира, организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте, а также начали удалять видео в конце дня.
Intime Einblicke bei Gina - Was sollen diese Bilder überhaupt bringen? https://t.co/SaMfn7Jn0w #Sport #News— BILD Sport (@BILD_Sport) September 30, 2019
Также спортсменов шокируют практически пустые трибуны легкоатлетического стадиона в столице Катара.
Олимпийская чемпионка 2000 года, бывшая британская легкоатлетка Дениза Льюис призналась, что неприятно потрясена атмосферой. Вчера, 29 сентября, трибуны были заполнены лишь на треть.
«Вчера я пришла на стадион, осмотрелась и сказала: „И это чемпионат мира?“. Мы ждали октября, чтобы увидеть такие трибуны? Они пусты. Это меня потрясло. Не думаю, что это правильно. Руководящие органы серьёзно подвели спортсменов. Не ожидала, что всё будет настолько плохо. Мы хотим видеть людей. Атлеты заслуживают зрителей, энергию и атмосферу, в которой могут добиваться успеха», — приводит слова Льюис The Sun.