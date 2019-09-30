Партия Eesti 200 предлагает ввести ступенчатую налоговую систему

"Нашей налоговой системе уже тридцать лет - пришло время провести надлежащий «технический осмотр» системы. Например, сегодня неразумно облагать высоким налогом труд, который является нашим быстро истощающимся ресурсом. Налоговое бремя должно переместиться в другое место. В цифровой Эстонии, где машины производят автоматические расчеты и доверие к налоговой системе велико, нет больше необходимости придерживаться догмы о единообразии налогов", - говорится в заявлении партии.

Прежде всего Eesti 200 предлагает рассмотреть вопрос о введении нескольких ступеней на НДС. Как считает партия, ставка НДС на товары и продукты должна зависеть от их экологического воздействия.

"Те товары, которые расточительны из-за ресурсов и загрязняют окружающую среду, должны облагаться более высокими налогами. Ступенчатый НДС позволяет отдавать предпочтение товарам, которые производятся близко к дому, потому что, как правило, их экологический след меньше. Это позволит шаг за шагом перейти от налогообложения ресурсов к системе, влияющей на конечные товары и поведение потребителей на основе их воздействия на окружающую среду и климат", - утверждается в заявлении.

Налоги на рабочую силу, по оценке Eesti 200, также требуют капитального ремонта. В идеале уровень взносов в систему социального обеспечения должен зависеть от здорового образа жизни человека, считает партия: чем здоровее образ жизни, тем ниже ставка налога на медицинское страхование.

"В долгосрочной перспективе такая налоговая система будет ориентировать людей на более здоровый образ жизни и сокращать расходы на здравоохранение. Здоровый образ жизни, в свою очередь, увеличивает количество лет здоровой жизни и позволяет людям дольше оставаться активными, тем самым еще больше снижая нагрузку на системы государственного пенсионного и социального обеспечения".

Кроме того, по идее Eesti 200, ставка подоходного налога должна не только уравнивать неравенство в доходах, но и снижать давление на нехватку рабочей силы.

"Подоходный налог должен основываться на возрасте плательщика - ставка подоходного налога должна быть ниже для молодежи и пенсионеров. Такая налоговая система облегчает тяжелую налоговую нагрузку на рабочую силу и помогает молодым людям войти, а пожилым людям остаться на рынке труда. Это также позволяет молодым людям работать в Эстонии, а не поощрять их работать за границей"-