Глава РУСАДА: российский спорт летит в пропасть. По мнению WADA, искажения базы московской лаборатории не могут носить случайный характер

"Сегодня спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема.

Оценивать текущее состояние достаточно по действиям, решениям и словам тех, кто наделен правом принятия решений в спортивной власти, которые часто не только не коррелируются с современной спортивной жизнью, но и контрастируют с ней, фактически свидетельствуя о своей порочности, что очевидно всему спортивному и антидопинговому миру.

Спортивный и антидопинговый мир шокирован подходами и методами по выходу России из кризиса. Я неоднократно повторял, дело не в количестве нарушений, у нас большая спортивная юрисдикция, которая находилась на пути выхода из кризиса. Вопрос в том, как спортивные власти разрешают эти кризисы, насколько прозрачно и эффективно они борются с допингом в стране.

Именно благодаря этому новое РУСАДА активно восстанавливает доверие не только в стране, но и в мире. Мы сделали все для того, чтобы обеспечить устойчивый рост защиты чистого спорта в России, чтобы восстановить надежду на выход из кризиса, несмотря оказываемое нам противодействие.

Мы делаем все от нас зависящее в рамках международных правил и норм, но мы не всесильны. И я обращаюсь к российской власти: дайте всему нашему широкому спортивному движению право на жизнь. Россия — великая спортивная держава и имеет право на достойное управление спортом лидерами верой и правдой, преданных чистому спорту, нашей великой стране с великой спортивной историей, использующих новые подходы и методы.

Значительные изменения, выявленные WADA, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия, ее антидопинговая система.

По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года.