Американская инвестиционная компания купила действующий в Эстонии банк за 1 млрд евро

У каждого из нынешних владельцев банка - Nordea и DNB - останется по 20-процентной доле участия в капитале.

Nordea и DNB продолжат поддерживать банк через долгосрочное финансирование, информационно-консультационные услуги и представительство в совете директоров на постоянной основе. При этом консорциум Blackstone договорился с банком Nordea о приобретении в ближайшие годы оставшейся у Nordea 20-процентной доли участия в капитале.

Blackstone обладает превосходным опытом для управления этой сложной сделкой и имеет хорошие позиции, которые позволят оказывать поддержку развитию банка Luminor и экономики стран Балтии в целом, сообщается в пресс-релизе.

Председатель наблюдательного совета Luminor Нилс Мелнгайлис сказал, что данная операция представляет собой одну из крупнейших инвестиций в истории стран Балтии.