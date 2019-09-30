Американская инвестиционная компания купила действующий в Эстонии банк за 1 млрд евро

Американская инвестиционная компания Blackstone завершила сделку по приобретению за 1 миллиард евро 60-процентного контрольного пакета акций действующего в странах Балтии банка Luminor.
У каждого из нынешних владельцев банка - Nordea и DNB - останется по 20-процентной доле участия в капитале.
Nordea и DNB продолжат поддерживать банк через долгосрочное финансирование, информационно-консультационные услуги и представительство в совете директоров на постоянной основе. При этом консорциум Blackstone договорился с банком Nordea о приобретении в ближайшие годы оставшейся у Nordea 20-процентной доли участия в капитале.
Blackstone обладает превосходным опытом для управления этой сложной сделкой и имеет хорошие позиции, которые позволят оказывать поддержку развитию банка Luminor и экономики стран Балтии в целом, сообщается в пресс-релизе.
Председатель наблюдательного совета Luminor Нилс Мелнгайлис сказал, что данная операция представляет собой одну из крупнейших инвестиций в истории стран Балтии.
По словам исполнительного директора Luminor Эркки Раасуке, концерн Blackstone – идеальный партнер для Luminor. "Его бесспорный опыт в преобразованиях, прочная финансовая позиция и команда талантливых специалистов по всему миру будут способствовать развитию Luminor как крупнейшего местного независимого банка – банка, целью которого будет поддержание устойчивого роста в Балтийском регионе благодаря взятию на себя долгосрочных обязательств при оказании услуг юридическим и физическим лицам".