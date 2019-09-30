Картина дня: месть ТТУ своему разоблачителю, новый ТОП богачей Эстонии, банкротство ресторана и спасение финна в порту

Полиция и прокуратура подтвеждают: Айвар Рехе покончил с собой

Полиция и прокуратура Эстонии подтверждают, что все имеющиеся у них доказательства и сведения напрямую указывают на то, что банкир Айвар Рехе покончил жизнь самоубийством. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач. Читать далее...

Дело о коррупции в министерстве закончилось смехотворно маленьким наказанием

Чиновник Министерства экономики и коммуникаций Маргус Дсисс, по утверждению прокуратуры, принял взятку в размере десятков тысяч евро, тогда как назначенное ему денежное наказание оказалось в десять раз меньше преступного дохода. Читать далее...

Месть за разоблачение: ТТУ «предупредил» новое руководство разоблачителя

Обнародование личных данных, «предупреждение» нового руководства и жалоба в Инспекцию защиты личных данных. Таллиннский технический университет (ТТУ) значительно усложнил жизнь важному свидетелю по уголовному делу. Эксперты не считают такое обращение европейским поведением. Читать далее...

Составлен новый топ самых богатых людей Эстонии: смотрите, кто в него вошел!

Общий объем капитала сотни самых богатых предпринимателей Эстонии за год вырос более чем на 20%, выясняется из опубликованного сегодня списка пятисот самых богатых людей страны. Читать далее...

Решение открыть ресторан в T1 вышло боком: фирма объявила о банкротстве

Ресторан Väike Gruusia, работавший в столичном торговом центре T1 Mall of Tallinn, закрыл свои двери и подал в суд ходатайство о банкротстве. Ресторан Väike Gruusia был в T1 с самого начала и предлагал клиентам различные грузинские яства. К сожалению, несколько недель назад заведению пришлось закрыть. Читать далее...

Андрей Гудим: Как вы смеете предлагать мне это?

Климатическая и экологическая война началась. Война старых и новых идей. Война подходов к экономике и устройству общества. Поэтому не вижу смысла выдерживать политкорректный стиль и ми-ми-ми, каких, очевидно, ожидали от Греты Тунберг, пишет активист, бывший член партии "Зеленые Эстонии" Андрей Гудим. Читать далее...

IKEA отзывает в Таллинне популярный товар: всех купивших просят вернуть его в пункт выдачи

Компания IKEA отзывает с рынка красные и синие детские нагрудники MATVRÅ, и призывает всех, кто успел приобрести набор из двух цветных нагрудников, вернуть товар в пункт выдачи товара в Таллинне. Читать далее...

Lux Express: э-визы увеличат турпоток в Ленобласть, но погранпункт в Ивангороде не резиновый

Вступающий в силу 1 октября упрощенный визовый режим для посещения Ленинградской области и Санкт-Петербурга увеличит количество туристов, но пропускная способность пункта пересечения границы Нарва-Ивангород не позволяет увеличить число автобусных рейсов из Эстонии в Россию, отмечают в компании Lux Express. Читать далее...

Cпрыгнувший с борта судна Tallink сказал спасителям: "Я больше не буду играть своей жизнью"

Мужчину который сегодня ранним утром прыгнул в воду с борта судна Silja Europa компании Tallink, спас экипаж яхты Aurelia. Вытащенный из воды финн от переохлаждения был состоянии шока и смог сказать своим спасителям всего одну фразу. Читать далее...

Популярный у эстонцев курортный остров полностью лишился электроэнергии: люди оказались заперты в лифтах и гаражах