Уникальный для Эстонии случай: пропавшую женщину в буквальном смысле нашли под землей

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что речь идет об исключительном поиске за последнее время, поскольку пропавшего человека в буквальном смысле нашли под землей. «С женщиной все хорошо, ее благополучно передали под наблюдение врачей», - успокоил он.

Поиски в трех уездах включали в себя постоянную проверку различных адресов, имевших отношение к 62-летней Кристе, прочесывание местности цепочкой, привлечение тепловых камер, служебных собак, дрона, работу полицейских с источниками и анализ собранной информации.

«В начальной фазе поиски охватывали три уезда, но работа над одной из версий все больше склоняла нас к проверке волости Луунья в Тартумаа, в итоге она привела нас к цели. Маловероятным было найти женщину в подземном бункере с помощью техники, поисков на местности или чего-то еще», - описал Вирк.

Он добавил, что любая, даже на первый взгляд незначительная информация может стать полезной для полиции. «Благодаря ей полиция может пойти по горячим следам и спасти чью-то жизнь», - сказал оперативный дежурный.

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летней Кристы, которая самовольно покинула больницу в Вильяндимаа.