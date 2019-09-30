Фото: сотрудники Таллиннской скорой помощи показали, что каждый день помогает спасать жизни

«Хотите увидеть, что находится в одной машине скорой помощи? Таллиннская скорая помощь покажет!» - подписаны опубликованные Таллиннской скорой помощью в Facebook фотографии.

Три снимка показывают, что находится в различных машинах скорой помощи: именно с таким снаряжением медики каждый день спасают жизни людей. Все это выглядит не только очень зрелищно и эстетично, но и довольно познавательно.

Флешмоб начался после фотографии полицейских Цюриха, которая была опубликована в Facebook 1 сентября.

Такой способ раскладки предметов и людей называется ноллинг - предметы упорядочивают так, чтобы они лежали параллельно и под углом 90 градусов.