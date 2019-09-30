Получит ли 16-летняя Грета Тунберг Нобелевскую премию мира, и что может ей помешать

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая стыдит мировых лидеров за игнорирование проблемы изменений климата, обзавелась миллионами сторонников и последователей по всему миру. Однако жесткая позиция девочки в конце концов может стоить ей Нобелевской премии мира. По оценкам букмекеров, Тунберг является главной претенденткой на награду, сообщает агентство Reuters.

16-летняя Грета может стать самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. Она также может стать первым человеком с 2007 года, который получит премию на сумму в 930 000 долларов США за деятельность в сфере климата и охраны окружающей среды. 12 лет назад эта премия была присуждена бывшему вице-президенту США Альберту Гору и Межправительственной группе экспертов по изменению климата.

Они удостоились премии за "попытки распространить и умножать знания об изменениях климата, которые вызывает деятельность человека, а также за закладку фундамента, который необходим для предотвращения этих изменений".

Однако юный возраст Тунберг, ее прямота и конфронтационный подход - аспекты, сделавшие ее мировым лицом климатического активизма - создают серьезный вызов для Нобелевского комитета, который будет решать, кого стоит наградить престижной премией.

Острое обращение Греты к людям, которые предпочитают путешествовать с помощью самолета, вызвало неудовлетворенность у части общества, в свою очередь упреки подростка в отношении политиков отчуждают и злят других людей.

Либералы восхваляют смелость Греты говорить публично о серьезной проблеме, между тем приверженцы правой идеалогии называют ее вруньей и лицемеркой, считая, что родители девочки ею манипулируют. Другие считают, что она является лицом группировки социалистов-заговорщиков.

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"Прошло время с тех пор как Нобелевскую премию мира присудили за заслуги в отрасли климата... и это увеличивает ее шансы. В то же время клеймение летателей позором уменьшает ее шансы. Это не является конструктивным способом способствования изменениям", - заявил бывший заместитель члена Нобелевского комитета Сверре Лодгард.

Сама Тунберг многократно отрицала все упреки в том, что кто-то ее использует ради достижения секретных целей, а также в том, что кто-то ей платит за ее деятельность. В этом году Грета на своей странице в соцсети Facebook написала: "За мной никого нет, только я сама".

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Очень счастливая юная девушка"

Мировой знаменитостью Грета стала год назад, когда она отказалась по пятницам ходить в школу, таким образом протестуя против игнорирования глобального климатического кризиса.

Вдохновившись примером Греты, миллионы людей по всему миру по пятницам стали выходить на акции протеста. Демонстранты хотят заставить правительства действовать более решительно.

На минувшей неделе Грета выступила с речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

Девушка раскритиковала мировых лидеров за то, что они предали ее поколение. Во время своей речи Грета четыре раза спросила: "Как вы смеете?"

"Вы украли мои мечты и мое детство своей пустой болтовней, и к тому же я одна являюсь одной из счастливчиков. Люди страдают. Люди умирают", - заявила Тунберг.

Высказывания Греты удостоились и внимания президента США Дональда Трампа, который и ранее ставил под сомнение заявления ученых о климатическом кризисе.

Политик поиздевался над речью шведки, написав в Twitter следующее: "Кажется, она очень счастливая молодая девушка, которая с надеждой смотрит в светлое и чудесное будущее".

Грета на это отреагировала, сменив описание в своем профиле Twitter на надпись "Очень счастливая молодая девочка, которая с надеждой смотрит в светлое и чудесное будущее".

Трамп же заявил, что вообще Нобелевская премия мира полагается ему, а не Тунберг. Он заявил, что достоин награды "за многие вещи", однако лауреатов выбирают нечестным путем.

Галерея: 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг

Лауреат Нобелевской премии мира неизбежно попадает в центр мирового внимания, поэтому комитету стоит учитывать и возраст Греты, и возможные последствия, с которыми она может столкнуться из-за еще более интенсивного внимания общества.

Пять лет назад Нобелевской премии мира удостоилась на тот момент 17-летняя активистка из Пакистана Малала Юсуфзай. Она выступала за доступность образования для женщин во всем мире. Однако кандидатура Юсуфзай не вызвала такого противоречивого отношения, как мы сейчас наблюдаем в случае с Тунберг.

"Присуждение Нобелевской премии подростку является огромной нагрузкой", - считает автор нескольких книг об этой награде Асле Свен.

Однако и он, и Лодгард придерживаются мнения, что у Греты есть достаточно хорошие шансы получить эту премию.

Не считая Тунберг, среди других реальных претендентов на Нобелевскую премию мира числятся премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед (за роль в урегулировании конфликта между Эфиопией и Эритреей), а также активистские организации, выступающие за свободу прессы, в том числе и "Репортеры без границ".