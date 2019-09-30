Агрессивные тусовщики напали на охранников

В воскресенье ночью полиция получила вызов в тартуский ночной клуб на улице Кюйни, где 43-летний мужчина и 36-летняя женщина напали на 30-летнего охранника. Было начато уголовное производство, передает Tartu Postimees.

В ту же ночь полиция получила другой вызов в ночной клуб на улице Кюйни: 44-летний мужчина напал на одного посетителя и вмешавшегося 24-летнего охранника. Полиция задержала агрессора и отправила его трезветь.

В субботу днем полиция получила вызов к дому в Муствеэ, где, по предварительным данным, 57-летняя женщина ударила 58-летнюю соседку. Помощь медиков пострадавшей не понадобилась, для выяснения обстоятельств инцидента начато уголовное производство.

В ночь на субботу неизвестный человек в тартуском баре на улице Валликраави ударил 26-летнего мужчину, который получил серьезные травмы. Полиция расследует случившееся в рамках уголовного производства.