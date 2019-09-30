Агрессивные тусовщики напали на охранников

Лыунаская префектура сообщает, что за последние несколько дней произошло пять случаев применения насилия. В двух инцидентах жертвами нападения стали охранники ночного клуба.
В воскресенье ночью полиция получила вызов в тартуский ночной клуб на улице Кюйни, где 43-летний мужчина и 36-летняя женщина напали на 30-летнего охранника. Было начато уголовное производство, передает Tartu Postimees.
В ту же ночь полиция получила другой вызов в ночной клуб на улице Кюйни: 44-летний мужчина напал на одного посетителя и вмешавшегося 24-летнего охранника. Полиция задержала агрессора и отправила его трезветь.
В субботу днем полиция получила вызов к дому в Муствеэ, где, по предварительным данным, 57-летняя женщина ударила 58-летнюю соседку. Помощь медиков пострадавшей не понадобилась, для выяснения обстоятельств инцидента начато уголовное производство.
В ночь на субботу неизвестный человек в тартуском баре на улице Валликраави ударил 26-летнего мужчину, который получил серьезные травмы. Полиция расследует случившееся в рамках уголовного производства.
В пятницу вечером полиция получила вызов в квартиру на улице Кеск в Эльва, где 52-летний мужчина избил своего 37-летнего знакомого. Пострадавшему оказали первую помощь в травмпункте. Полиция задержала нетрезвого подозреваемого. С разрешения суда он был арестован.