На сайте МИД РФ заработала функция оформления э-визы в Петербург

С 1 октября гражданам 53 иностранных государств, включая Эстонию, предоставили возможность оформлять на специализированном сайте МИДа России электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает Rus.ERR.

Электронную визу, за выдачу которой не взимается консульский сбор, можно оформить за четыре дня до въезда в страну, на ее основании можно находиться в России до восьми суток при общем сроке действия визы 30 дней.

Следует помнить, что до окончания срока действия паспорта должно оставаться не менее шести месяцев с момента подачи заявления на получение электронной визы, а в паспорте должно быть свободное место для штампов о пересечении границы.