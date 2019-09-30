Обшивка двигателя авиалайнера оторвалась во время полета

Согласно первоначальному плану, обшивку должны были быстро вернуть на место, в результате чего пассажиры смогли бы продолжить путешествие на том же лайнере. Однако когда стало ясно, что неисправность быстро не устранить, борт был заменен на другой. Пассажирам пришлось дождаться его прибытия из Лос-Анджелеса, прежде чем отправиться в Орландо.