Президент Эстонии приедет в Нарву, чтобы обсудить инновации и развитие Ида-Вирумаа

Утро с президентом

Как рассказал сооснователь мультимедийного центра Objekt Антон Осиповский, этот центр откроется в пятницу 4 октября конференцией “Утро будущего”. Уже с 8 утра участники конференции смогут выпить кофе и пообщаться в ожидании президента. В половине девятого утра здесь начнется дискуссия об инновациях и развитии Ида-Вирумаа. Специально для участия в этой дискуссии в Нарву приедет президент Керсти Кальюлайд.

Обсуждать с президентом заявленную тему будут мэр Нарвы Алексей Евграфов и Алан Калдоя - учредитель Центра творчества и предпринимательства (на площадях которого располагаются Objekt и Vaba Lava).

Посетить это мероприятие могут все желающие, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

В фокусе - интернет-бизнес

В нескольких городах Эстонии с 7 по 13 октября пройдет Неделя предпринимательства.

“Цель - дать возможность населению больше узнать о предпринимательстве, дать возможность пройти обучение, - рассказала Виктория Каю из нарвского Департамента развития и экономики. - Все мероприятия у нас бесплатные. Мы стараемся в эту неделю собрать всё нужное, полезное, что связано с предпринимательством”.

В программе - дискуссии экспертов, экскурсии для всех желающих на действующие предприятия и, главное, практические занятия на различные темы (например, как использовать портал Кассы по безработице, как зарегистрировать свою фирму, как искать клиентов в Фейсбуке и т.д.)

С подробной программой можно познакомиться здесь. На этом же сайте можно зарегистрироваться - хотя все мероприятия бесплатны, для участия во многих из них обязательна предварительная регистрация.

В этом году больше внимания в программе Недели предпринимательства уделено электронной торговле и вообще ведению бизнеса в интернете. Также полезную для себя информацию могут получить наемные работники, которые и не собираются становиться предпринимателями. Некоторые мероприятия нацелены на школьников и будут проводиться прямо в школах города.

Всего в Нарве пройдет 24 мероприятия, большинство - на русском языке. Также насыщенная программа ждет жителей Силламяэ, а вот в Йыхви за неделю пройдет всего несколько мероприятий.

По словам Виктории Каю, в Нарве 16 фирм и организаций выступают организаторами мероприятий Недели предпринимательства. Еще 20 организаций так или иначе участвует в них.

Начнётся Неделя предпринимательства 7 октября с семинара в театральном центре Vaba Lava, на котором можно будет узнать от представителя Министерства экономики и коммуникаций о трендах в эстонской экономике, а затем получить информацию о пособиях на начало своего бизнеса.

Более подробно узнать о различных возможностях получить финансирование на открытие своей фирмы можно будет узнать во вторник 8 октября на семинаре, который пройдет в гостинице Inger.

Как заработать на променадах?

Ольга Черёмушкина из нарвского Департамента развития и экономики отдельно приглашает действующих предпринимателей на семинар и “рабочее кафе” в ДК “Ругодив” 11 октября. Здесь бизнесмены смогут познакомиться с проектом продления променадов по берегам Наровы.

“Расскажем о самом проекте “Речные променады 3”, о том, что планируется в рамках проекта, - сказала Ольга Черёмушкина. - Представим архитектурные решения территории проекта в Нарве и в Ивангороде, расскажем о значении проектов приграничного сотрудничества для развития территорий, о возможностях развития туризма на приграничных территориях, о возможностях экспорта-импорта услуг, об использовании водных ресурсов”.

После этого участники смогут пообщаться между собой, обсудить, как бизнес мог бы использовать новые общественные пространства, которые появятся на берегу реки как с эстонской стороны, так и с российской.