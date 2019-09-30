Вы среди них? Некоторые жители Эстонии смогут забрать деньги из второй пенсионной ступени без уплаты налога

«После достижения пенсионного возраста для всех при взятии сбережений из второй пенсионной ступени подоходный налог будет ноль процентов», - заверил Хельме. Те, кто заберет деньги до пенсионного возраста, должны заплатить подоходный налог, который сейчас составляет 20 процентов.

Министр сказал, что по их оценке из второй пенсионной ступени заберут от четверти до трети собранных сбережений.