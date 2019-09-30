Вы среди них? Некоторые жители Эстонии смогут забрать деньги из второй пенсионной ступени без уплаты налога

Министр финансов Мартин Хельме сказал, что люди пенсионного возраста смогут выйти из второй пенсионной ступени без уплаты налога, пишет Postimees.
«После достижения пенсионного возраста для всех при взятии сбережений из второй пенсионной ступени подоходный налог будет ноль процентов», - заверил Хельме. Те, кто заберет деньги до пенсионного возраста, должны заплатить подоходный налог, который сейчас составляет 20 процентов.
Министр сказал, что по их оценке из второй пенсионной ступени заберут от четверти до трети собранных сбережений.
Мартин Хельме назвал это крупнейшей реформой, которую Эстония проводила за последние 10-15 лет. По его словам, закон будет принят еще в этом году, а 2020 год станет переходным.