Все детские онкологи крупнейшего в РФ онкоцентра уволились: руководство не дает им работать честно, ставя под угрозу жизни детей

По словам врачей, последние годы дети лечатся в ужасных условиях: в онкоцентре отсутствует вентиляция, стены в палатах покрыты плесенью, а сами палаты переполнены больными. При этом уже 20 лет идет строительство новых корпусов, но введение их в эксплуатацию откладывается из года в год.

В своем обращении, размещенном на YouTube-канале независимого профсоюза "Альянс врачей", медики отмечают, что вместо решения этих проблем новое руководство онкоцентра устроило аппаратную борьбу и терроризирует коллектив, чтобы продвинуть по службе своих людей. Как рассказали врачи, зарплаты сотрудников, лояльных новому руководству, в несколько раз превышают зарплаты тех, кто не согласен с проводимой им политикой. Таким образом, считают авторы обращения, из института выдавливают неугодных, среди которых - лучшие в стране специалисты, сообщает "Радио Свобода".

Видеообращение записали четверо медиков НИИ имени Блохина: заместители директора института Максим Рыков и Георгий Миткевич, а также онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина. Всего, по их словам, заявления об увольнении написали 26 сотрудников. Остаться на работе они согласны только при выполнении трех требований: отстранения нового руководства НИИ, обоснованного и прозрачного распределения заработной платы, а также проведения аудита строительства новых корпусов.

Отдельно авторы обращения подчеркнули, что много раз просили помощи у власти, но, поскольку никакой реакции не последовало, теперь врачи обращаются с просьбой поддержать их ко всем гражданам России.

Напомним, руководство в НИИ имени Блохина сменилось в ноябре 2017 года, когда прежний глава онкоцентра Михаил Давыдов покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Его уведомили правительственной телеграммой о непродлении трудового договора. Сразу после этого целый ряд общественных деятелей, известных врачей, артистов выступили с заявлением о необходимости оставить Давыдова на должности, несмотря на достижение им предельного возраста на посту руководителя медучреждения.

Однако в Федеральном фонде медицинского страхования сообщили о нарушениях, выявленных в онкоцентре, связанных со взиманием денег с пациентов за услуги, покрываемые ОМС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") по факту незаконного взимания денег с пациентов за медпомощь, которая должна оказываться бесплатно. В самом же онкоцентре объяснили это несовершенством системы медстрахования, а также пообещали вернуть деньги тем, у кого был подтвержден диагноз.

Давыдова на посту главы онкоцентра сменил его ученик, известный хирург Иван Стилиди. В июне 2019 года он свои приказом назначил на должность своего заместителя по научной и лечебной работе, директором НИИ детской онкологии и гематологии Светлану Варфоломееву.

После этого в центре Блохина начались непрекращающиеся скандалы. Ранее уже сообщалось о планах врачей-онкологов уйти из онкоцентра из-за увольнения основателя отделения трансплантации костного мозга, профессора Георгия Менткевича.

А накануне родители больных раком детей составили петицию на Change.org и устроили флешмоб в соцсетях с фотографиями с плакатами и хэштегами "спасите детский институт", "верните профессора". Именно Менткевич был одним из тех врачей, кто начал публично говорить о проблемах Каширки и о конфликте с новым руководством.

В начале сентября медики на пресс-конференции рассказали, что одним врачам предложили покинуть клинику, другим - перейти на полставки.

НИИ онкологии и гематологии имени Блохина является крупнейшей детской онкологической клиникой в России, а также одной из самых крупных в мире. В ней работают более 3500 человек.