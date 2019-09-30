МВД Эстонии пообещало расследовать смерть экс-главы местного отделения Danske Bank

"На состоявшейся в понедельник встрече министра внутренних дел Март Хельме с генеральным директором полиции Эльмаром Вахером и генеральным прокурором Лавли Перлинг глава МВД получил заверения, что в связи со смертью Айвара Рехе будут проведены все следственные и иные мероприятия", - сообщила в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Я получил обзор обо всем проделанном по инциденту с Айваром Рехе. В течение сегодняшнего дня (понедельника - прим.ред.) должны поступить итоги различных экспертиз. После первичного анализа итогов мы встретимся снова и разработаем дальнейшие шаги", - заявил глава МВД.

Как сообщалось, неделю назад утром Рехе вышел из дома в пригороде Таллинна, после чего пропал. Он ушел без собаки, с которой обычно гулял по близлежащему лесопарку и оставил телефон дома. Поисками в близлежащем лесу два дня занимались сотрудники полиции, в том числе со служебными собаками, волонтеры, был задействован также беспилотник.

25 сентября полиция обнаружила тело в саду дома Рехе, все указывало на то, что было совершено самоубийство.

Полиция сразу после обнаружения тела заявила, что поскольку все указывает на самоубийство, детального расследование обстоятельств гибели проводиться не будет.

Действия полиции во время поисков и расследования гибели банкира вызвали критику в обществе. Позднее министр МВД дал распоряжение предоставить ему в понедельник обзор связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Рехе обстоятельств и дальнейших действий.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии, а также прокуратура сообщили после встречи с министром, что Рехе покончил жизнь самоубийством.

"Все имеющиеся вещественные доказательства и информация напрямую указывают на то, что экс-банкир Айвар Рехе совершил самоубийство. Это подтвердил и судебный врач", - сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Эстонии.

Рехе руководил эстонским отделением датского Danske bank в 2008-2015 годах. Через эстонский филиал в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Пока неясно, сколько было совершено подозрительных сделок, из 15 тыс. закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. "Серые" сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на тот момент свою деятельность.

Государственный прокурор Эстонии Марек Вахинг сообщил ранее СМИ Эстонии, что Рехе не подозревают в уголовном преступлении, связанным со скандалом с отмыванием денег в банке. В то же время он заявил: "Я отказываюсь спекулировать на тему, связано ли исчезновение Рехе с рабочим визитом делегации Росфинмониторнига на минувшей неделе".

31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 млн евро.

По данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Следствие по делу о самом крупном случае отмывания денег ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.