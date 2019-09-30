Санкции против России: Берлин против пошаговой отмены

Обмен пленными и станица Луганская обнадеживают

Берлин, напомнил Штеффен Зайберт, приветствовал обмен пленными и освобождение режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе, хотя, как подчеркнул Зайберт, Россия должна была сделать это уже давно.

Вторым позитивным моментом правительство Германии считает достигнутый несколько недель назад прогресс в районе станицы Луганской.

Но этих двух фактов, с точки зрения Зайберта, недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. "Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные позитивные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он. К числу "существенных позитивных сдвигов" он отнес стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль контактной линии и отвод от нее тяжелых вооружений.

Отмена санкций - компетенция ЕС, а не Германии

Так по просьбе корреспондента DW официальный представитель Берлина прокомментировал инициативу социал-демократического депутата бундестага Бернда Вестфаля, который 27 сентября предложил Германии и Франции сообща дать импульс процессу урегулирования ситуации на востоке Украины и начать хотя бы символически отменять санкции. "Они могли бы сказать, - заявил Вестфаль, - что с российской стороны есть сдвиг, состоялся обмен пленными, есть движение к пунктам минского соглашения, поэтому мы делаем первый шаг, а потом посмотрим, как будет вести себя Россия дальше".