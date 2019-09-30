Санкции против России: Берлин против пошаговой отмены

Правительство Германии расценивает недавний обмен пленными и разрядку напряженности в районе станицы Луганской как "два позитивных, обнадеживающих сигнала", которых, однако, недостаточно, чтобы начать отмену санкций, введенных Европейским Союзом против России за аннексию Крыма и дестабилизацию положения на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отвечая на вопрос корреспондента DW на пресс-конференции в понедельник, 30 сентября.
Обмен пленными и станица Луганская обнадеживают
Берлин, напомнил Штеффен Зайберт, приветствовал обмен пленными и освобождение режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе, хотя, как подчеркнул Зайберт, Россия должна была сделать это уже давно.
Вторым позитивным моментом правительство Германии считает достигнутый несколько недель назад прогресс в районе станицы Луганской.
Но этих двух фактов, с точки зрения Зайберта, недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. "Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные позитивные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он. К числу "существенных позитивных сдвигов" он отнес стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль контактной линии и отвод от нее тяжелых вооружений.
Отмена санкций - компетенция ЕС, а не Германии
Так по просьбе корреспондента DW официальный представитель Берлина прокомментировал инициативу социал-демократического депутата бундестага Бернда Вестфаля, который 27 сентября предложил Германии и Франции сообща дать импульс процессу урегулирования ситуации на востоке Украины и начать хотя бы символически отменять санкции. "Они могли бы сказать, - заявил Вестфаль, - что с российской стороны есть сдвиг, состоялся обмен пленными, есть движение к пунктам минского соглашения, поэтому мы делаем первый шаг, а потом посмотрим, как будет вести себя Россия дальше".
Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль напомнил в связи с этим, что "речь идет не о германских или германо-французских санкциях, а о санкциях ЕС, о согласованной позиции Европейского Союза". Ему и решать, есть ли основания для пересмотра этой позиции. Пока же она остается прежней и никакой поэтапной отмены санкций не предусматривает.