Пн, 30.09.2019
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Одна из старейших жительниц Таллинна отметила день рождения

Торт к дню рождения. Иллюстративное фото.

ФОТО: AB Photostudio / PantherMedia / AB Photostudio

Жительница района Кесклинн Алиде Хермине Селиранд отметила сегодня свой 101-й день рождения. 

Поздравить с днем рождения Алиде Хермине Селиранд пришел и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. «Это уникальная возможность пожать руку женщине, которая родилась в год обретения Эстонией независимости», - сказал Свет. 

Алиде Хермине Селиранд родилась в 1918 году и всю жизнь проработала учительницей. Ей по-прежнему очень нравится читать и при этом она не пользуется для чтения очками. 

В районе Кесклинн проживает семь человек старше 100 лет. Шесть из них женщины. 

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