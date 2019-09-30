Одна из старейших жительниц Таллинна отметила день рождения

Жительница района Кесклинн Алиде Хермине Селиранд отметила сегодня свой 101-й день рождения.
Поздравить с днем рождения Алиде Хермине Селиранд пришел и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. «Это уникальная возможность пожать руку женщине, которая родилась в год обретения Эстонией независимости», - сказал Свет.
Алиде Хермине Селиранд родилась в 1918 году и всю жизнь проработала учительницей. Ей по-прежнему очень нравится читать и при этом она не пользуется для чтения очками.
В районе Кесклинн проживает семь человек старше 100 лет. Шесть из них женщины.