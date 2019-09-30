Таллиннское ТВ сократило восемь сотрудников

"Среди них люди, связанные с редактированием, закупкой программ. Сокращены две должности дневного редактора, одного сотрудника службы поддержки, одного финансового специалиста и две должности ведущего-редактора", - сказал член правления Таллиннского телевидения (TTV) Таави Пукк ERR.

На прошедшей на прошлой пресс-конференции говорилось, что работу потеряет половина из 30 сотрудников Таллиннского телевидения. По словам Таави Пукка, это худший вариант развития событий, но вполне возможно, что больше людей не придется увольнять.