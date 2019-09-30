Пн, 30.09.2019
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Таллиннское ТВ сократило восемь сотрудников

Таллиннское телевидение.

ФОТО: Uwe Gnadenteich

В понедельник, 30 сентября, восемь сотрудников Таллиннского телевидения получили уведомление об увольнении, включая двух ведущих, передает Rus.ERR.

"Среди них люди, связанные с редактированием, закупкой программ. Сокращены две должности дневного редактора, одного сотрудника службы поддержки, одного финансового специалиста и две должности ведущего-редактора", - сказал член правления Таллиннского телевидения (TTV) Таави Пукк ERR.

На прошедшей на прошлой пресс-конференции говорилось, что работу потеряет половина из 30 сотрудников Таллиннского телевидения. По словам Таави Пукка, это худший вариант развития событий, но вполне возможно, что больше людей не придется увольнять.

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