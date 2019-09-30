Пьяный водитель без прав попался во время рейда

В субботу, 28 сентября, полиция проводила рейды в Ярвамаа. У пяти водителей содержание алкоголя в организме превышало допустимый уровень. Водитель, который ранее был наказан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, также был пойман за рулем, кроме того у него не было водительских прав, передает Järva Teataja.