Пьяный водитель без прав попался во время рейда

В субботу, 28 сентября, полиция проводила рейды в Ярвамаа. У пяти водителей содержание алкоголя в организме превышало допустимый уровень. Водитель, который ранее был наказан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, также был пойман за рулем, кроме того у него не было водительских прав, передает Järva Teataja.
По словам руководителя Пайдеского участка Раймонда Инноса, водителей проверяли на трезвость с 9:30 до 16:30 на 86-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, 15-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя, на 22-м километре шоссе Тюри-Аркма и на 88-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.
19 чиновников полиции и четыре помощника полицейских в трех местах остановили всего 2504 автомобиля. «К сожалению, приходится констатировать, что пять водителей, содержания алкоголя в организме которых превышало предельную норму, были отстранены от движения», - сказал Иннос.