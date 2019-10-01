Фото: в старинном доме в центре Таллинна продается уютная квартира

В тихом центре Таллинна уютная трехкомнатная квартира ждет нового хозяина, чтобы разделить с ним тепло своего очага в холодные осенние вечера, рассказывает Postimees.
Трехкомнатная квартира площадью 72,2 квадратных метров находится в так называемом "таллиннском доме" постройки 1936 года. В этой теплой и светлой квартире новое органично сочетается со старым.
Квартира находится на первом этаже и расположена на двух ярусах: часть - в цокольном этаже. Вся жилая площадь полностью реновирована и декорирована. Коммунальные платежи весьма разумны.
Другие фотографии и подробная информация находятся на странице портала недвижимости City24.