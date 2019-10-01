Фото: в старинном доме в центре Таллинна продается уютная квартира

Трехкомнатная квартира площадью 72,2 квадратных метров находится в так называемом "таллиннском доме" постройки 1936 года. В этой теплой и светлой квартире новое органично сочетается со старым.

ФОТО: City24

Квартира находится на первом этаже и расположена на двух ярусах: часть - в цокольном этаже. Вся жилая площадь полностью реновирована и декорирована. Коммунальные платежи весьма разумны.

ФОТО: City24