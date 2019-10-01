Вт, 1.10.2019
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  • Фото: в старинном доме в центре Таллинна продается уютная квартира

Фото: в старинном доме в центре Таллинна продается уютная квартира

ФОТО: City24

В тихом центре Таллинна  уютная трехкомнатная квартира ждет нового хозяина, чтобы разделить с ним тепло своего очага в холодные осенние вечера, рассказывает Postimees. 

Трехкомнатная квартира площадью 72,2 квадратных метров находится в так называемом "таллиннском доме" постройки 1936 года. В этой теплой и светлой квартире новое органично сочетается со старым.  

ФОТО: City24

Квартира находится на первом этаже и расположена на двух ярусах: часть - в цокольном этаже. Вся жилая площадь полностью реновирована и декорирована. Коммунальные платежи весьма разумны. 

ФОТО: City24

Другие фотографии и подробная информация находятся на странице портала недвижимости City24.

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