Британский суд признал гражданина Эстонии виновном в убийстве француженки

Суд присяжных из семи женщин и пяти мужчин заседал сегодня около двух часов в лондонском суде Олд-Бейли, суд вынес решение, что Белорусов виновен в убийстве, пишет The Telegraph.

Труп француженки нашли шестого марта в саду ее дома через два дня после исчезновения. ДНК Белорусова была найдена на повязке, обмотанной вокруг шеи жертвы.

Через шесть дней после того, как было найдено тело, Белорусова задержали в Эстонии. 15 марта Харьюский уездный суд передал его властям Великобритании. Обвиняемый в убийстве Белорусов сам просил суд, чтобы его как можно быстрее доставили в Лондон.

Белорусов не признает себя виновным.

32-летний Белорусов вырос в Таллинне и служил в Военно-морских силах Эстонии. В Великобританию он переехал десять лет назад, там он работал каскадером и барменом в ночном клубе Лондона.

Судебный процесс над Кириллом Белорусовым начался в Лондоне в середине сентября.

По данным обвинения, Белорусов задушил свою бывшую возлюбленную Лорелин Гарсию-Берто, он связал ее руки и ноги, завернул в пакеты для мусора и закопал под цветочной клумбой в пригороде Кью-Гарден на юго-западе Лондона.

После убийства Белорусов был спокоен: он воспользовался интернетом для посещения онлайн-казино и порносайта PornHub.

И даже на следующий день после убийства, когда Белорусов приехал в Таллинне, он не подал виду, что что-то случилось. Через два дня после того, как нашли труп, то есть восьмого марта, Белорусов отмечал в Таллинне свой день рождения.

«Он не упоминал о своей бывшей девушке, я даже не знал о ней до сегодняшнего дня. Также он ничего не рассказал о том, почему вернулся из Лондона, я думал, что из-за дня рождения», - сказал друг Белорусова изданию Daily Mail.

В ходе расследования выяснилось, что Белорусов был должен Гарсии-Берто крупную сумму денег и постоянно придумывал отговорки, чтобы избежать выплаты, в том числе, утверждал, что умирает от рака.

В ноябре прошлого года жертва отправила Белорусову смс, в котором умоляла его вернуть ей деньги. «Я не думаю, что ты понимаешь, насколько серьезна ситуация. В этом месяце мне едва хватает, чтобы заплатить за жилье и на еду для себя и собак», - писала она.

Обвиняемый на это заявил ей, что его жизнь ничуть не легче, а позднее утверждал, что страдает от побочных эффектов принимаемых им лекарств.

В марте Белорусов отправился в Лондон под предлогом помощи француженке с переездом. Перед этим он солгал ей, что нашел для нее новую квартиру.