Украина бойкотирует осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения России

Решение украинской стороны обусловлено возвращением России в ПАСЕ. Подобный шаг противоречит принципам Совета Европы, подчеркнул Гончаренко.

Глава украинской делегации Елизавета Ясько днем ранее отметила, что та не подавала документы, которые наделяют народных депутатов Украину правом представлять страну в ассамблее. В случае подачи документов украинская сторона признала бы, что согласна "быть частью этого несправедливого процесса по возвращению России", заявила Ясько в интервью порталу lb.ua. По ее словам, делегация хочет "передать сигнал Европе о необходимости строить новый диалог".

ПАСЕ 24 июня 2019 года приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее полномочия были оспорены Грузией и Украиной из-за нарушения норм международного права и регламента.