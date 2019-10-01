Советы дизайнера: как сделать кухню сердцем вашего дома

Разумеется, модная обстановка гостиной и удобная спальня создают в квартире нужную атмосферу, но мы-то знаем, что без хорошо продуманной кухни квартира не станет настящим домом. Арт-директор и дизайнер интерьеров проекта Kalevi Panorama Дина Гончарова дает советы, на что нужно обратить внимание, заказывая проект кухонной мебели.
Дина Гончарова разрабатывает решения для трех строящихся домов Kalevi Panorama, которые находятся в центре Таллинна около стадиона Kalev.
Этот проект характеризуется инновационными техническими решениями, и уже этой зимой будут сданы в эксплуатацию 180 квартир. Строящая эти 14-этажные дома фирма Tycoon OÜ обладает многолетним международным опытом по развитию высококачественной недвижимости.
Разумеется, кухни могут отличаться планировкой, цветом фасадов мебели, бытовой техникой и иными аспектами, но есть неотъемлемые вещи, на которые стоит обратить внимание, думая о создании кухни своей мечты.
Зачем вам кухня?
Что вы собираетесь делать на кухне: поджаривать утром яичницу и тосты или же кулинария для вас — очень важное занятие, которому не жалко отдать время и силы? Ответ на этот вопрос определяет много: какой будет варочная поверхность, вытяжка, насколько большой должна быть площадь столешницы для готовки и прочее. Если вы предпочитаете обедать и ужинать в городе, то нужно ли тратить деньги на модную кухонную утварь, которая останется, скорее всего, просто деталями интерьера? Но если запах приправ, кипящее масло и милых хаос кулинарного творчества — это ваше, тут нелишне продумать каждую деталь.
Какова логистика передвижения в квартире?
Расположена ли кухня близко к спальне или наоборот? Разумеется, отталкиваться придется от существующей планировки, но именно вы решаете, насколько для вас важно быстро попасть на кухню или же наоборот — отгородить ее от гостиной. Открытые кухни проекта Kalevi Panorama прекрасно сочетаются с концепцией единого жилого пространства, но при этом у покупателей остается немало возможностей отделить территорию кухни, например, обеденным столом или же, наоборот, не создавать видимых границ, расширяя пространство своего жилья.
Большую роль играет состав семьи и привычки передвижения внутри квартиры. В каком месте квартиры вы предпочтете проводить вечера, насколько важно, где находится кофеварка? Будет ли еда, даже самая простая, выходить за условные границы кухни или нет? Обсудите с домочадцами эти вопросы.
Все под рукой или убрано в шкаф?
Вы предпочитаете, чтобы посуда, ножи и прочая утварь всегда были под рукой, как у хорошего шефа, или же вам свойственен минимализм, когда все убирается в шкафы и достается по необходимости? Тут нет правильных или неправильных ответов, но от них зависит тип выбираемой мебели и концепция рабочих поверхностей кухни. То, что кому-то покажется беспорядком, для кулинарного фаната окажется идеальной моделью, чтобы использовать свою заветную книгу рецептов. Другой же предпочтет строгий порядок и минимум предметов на виду.
Обратите внимание на качество материалов
Неважно, много или мало времени вы собираетесь проводить на кухне — качество кухонной мебели должно быть на высоте. Для домов Kalevi Panorama мы заказываем итальянские кухни Arredo3 и Veneta Cucine, особенность изготовления которых заключается в том, что они делаются на современном роботизированном производстве, за счет чего достигается большая точность деталей и надежность.
Важный нюанс — толщина стенок этих кухонь на 5 мм больше, чем у стандартных, они прочнее, долговечнее, солиднее. Фабрика-изготовитель дает на свое производство дополнительную пятилетнюю гарантию, но эти кухни прослужат десятки лет. Вы можете менять телевизор или диван, но, поверьте, именно высококачественная кухонная мебель создает неповторимую домашнюю атмосферу. Это как сердце — если оно в порядке, то вы его не замечаете, но если оно болит, то неважно, насколько сильны мышцы или хорошо работают остальные органы.
Не бойтесь индивидуальности!
Почему-то при выборе кухни люди не столь дотошны, как при обстановке гостиной или же при выборе решений для ванны. Хотя именно тут вы и можете проявить свою индивидуальность, собирая такую кухню, которая будет подходить именно вам. Задумайтесь, что именно вы ждете от кухни, как много будете проводить на ней времени, кто будет рядом с вами и так далее. Кухня — это сердце вашего дома: там c кружки горячего кофе начинается жизнь и там члены семьи собираются вечером. Пусть же она будет максимально удобной для вас. А мы готовы всячески способствовать этому, находя вместе с вами самое лучшее решение для вашей кухни.
Этими советами поделилась дизайнер интерьеров, которая разрабатывает решения для трех возводимых домов Kalevi Panorama в центре города Таллинна около Калевского стадиона. Этот проект характеризуется инновационными техническими решениями и уже этой зимой будут сданы в эксплуатацию 180 квартир. Строящий эти 14-этажные дома Tycoon OÜ обладает многолетним международным опытом по развитию высококачественной недвижимости.