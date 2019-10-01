Советы дизайнера: как сделать кухню сердцем вашего дома

Дина Гончарова разрабатывает решения для трех строящихся домов Kalevi Panorama, которые находятся в центре Таллинна около стадиона Kalev.

Этот проект характеризуется инновационными техническими решениями, и уже этой зимой будут сданы в эксплуатацию 180 квартир. Строящая эти 14-этажные дома фирма Tycoon OÜ обладает многолетним международным опытом по развитию высококачественной недвижимости.

Разумеется, кухни могут отличаться планировкой, цветом фасадов мебели, бытовой техникой и иными аспектами, но есть неотъемлемые вещи, на которые стоит обратить внимание, думая о создании кухни своей мечты.

Зачем вам кухня?

ФОТО: Kalevi Panorama

Что вы собираетесь делать на кухне: поджаривать утром яичницу и тосты или же кулинария для вас — очень важное занятие, которому не жалко отдать время и силы? Ответ на этот вопрос определяет много: какой будет варочная поверхность, вытяжка, насколько большой должна быть площадь столешницы для готовки и прочее. Если вы предпочитаете обедать и ужинать в городе, то нужно ли тратить деньги на модную кухонную утварь, которая останется, скорее всего, просто деталями интерьера? Но если запах приправ, кипящее масло и милых хаос кулинарного творчества — это ваше, тут нелишне продумать каждую деталь.

Какова логистика передвижения в квартире?

ФОТО: Kalevi Panorama

Расположена ли кухня близко к спальне или наоборот? Разумеется, отталкиваться придется от существующей планировки, но именно вы решаете, насколько для вас важно быстро попасть на кухню или же наоборот — отгородить ее от гостиной. Открытые кухни проекта Kalevi Panorama прекрасно сочетаются с концепцией единого жилого пространства, но при этом у покупателей остается немало возможностей отделить территорию кухни, например, обеденным столом или же, наоборот, не создавать видимых границ, расширяя пространство своего жилья.

Большую роль играет состав семьи и привычки передвижения внутри квартиры. В каком месте квартиры вы предпочтете проводить вечера, насколько важно, где находится кофеварка? Будет ли еда, даже самая простая, выходить за условные границы кухни или нет? Обсудите с домочадцами эти вопросы.

Все под рукой или убрано в шкаф?

Вы предпочитаете, чтобы посуда, ножи и прочая утварь всегда были под рукой, как у хорошего шефа, или же вам свойственен минимализм, когда все убирается в шкафы и достается по необходимости? Тут нет правильных или неправильных ответов, но от них зависит тип выбираемой мебели и концепция рабочих поверхностей кухни. То, что кому-то покажется беспорядком, для кулинарного фаната окажется идеальной моделью, чтобы использовать свою заветную книгу рецептов. Другой же предпочтет строгий порядок и минимум предметов на виду.

Обратите внимание на качество материалов

ФОТО: Kalevi Panorama