Новым руководителем Swedbank в Эстонии стал Олави Лепп

Совет эстонского отделения банка Swedbank в понедельник утвердил председателем правления банка Олави Леппа и финансовым директором — Анну Кыутс, которая до сего времени была исполняющей обязанности на обеих должностях.
Об этом BNS сообщила пресс-служба банка, добавив, что совет эстонского отделения банка решил расторгунть договоры с тремя прежними членами правления.
“Изменения в составе руководства Swedbank в Эстонии утверждены с учетом перспективы на будущее. Олави Лепп и Анна Кыутс являются опытными руководителям банка, которые внесли большой вклад в развитие Swedbank”, - сообщил председатель совета банка Бьорн Эльфстранд.
“На данном этапе мы в Эстонии сосредоточимся на том, чтобы усилить взаимосвязь и взаимное доверие между Swedbank и клиентами банка, общественностью. Являясь ведущим банком в Эстонии, мы в полной мере отдаем свою энергию усилению борьбы с отмыванием денег», - отметила Шарлотта Эльзниц, руководитель банковских услуг Swedbank в странах Балтии.
Как стало известно BNS, трудовые договоры было решено расторгнуть с прежним председателем правления эстонского отделения Swedbank Робертом Киттом и бывшим финансовым директором Вайко Таммевяли, чья деятельность была приостановлена с 17 июня. Прекращены также трудовые отношения с прежним руководителем банковских услуг для частных лиц Кайе Метсла.
“Решение прервать трудовые отношения с тремя сильными и ценными работниками руководящего звена было нелегким. Решение пришлось принять на основании внутреннего расследования в банке, которое выявило упущения в работе по своевременному выявлению и препятствованию отмыванию денег», - пояснил Бьорн Эльфстранд.
На сегодняшний день банк не выявил и не рапортовал о деятельности уголовного характера.
Новым руководителем отдела банковских услуг частным клиентам Swedbank станет Тармо Улла, который до сего времени работал директором отдела финансирования частных клиентов банковских услуг в странах Балтии.