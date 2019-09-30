Новым руководителем Swedbank в Эстонии стал Олави Лепп

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка, добавив, что совет эстонского отделения банка решил расторгунть договоры с тремя прежними членами правления.

“Изменения в составе руководства Swedbank в Эстонии утверждены с учетом перспективы на будущее. Олави Лепп и Анна Кыутс являются опытными руководителям банка, которые внесли большой вклад в развитие Swedbank”, - сообщил председатель совета банка Бьорн Эльфстранд.

“На данном этапе мы в Эстонии сосредоточимся на том, чтобы усилить взаимосвязь и взаимное доверие между Swedbank и клиентами банка, общественностью. Являясь ведущим банком в Эстонии, мы в полной мере отдаем свою энергию усилению борьбы с отмыванием денег», - отметила Шарлотта Эльзниц, руководитель банковских услуг Swedbank в странах Балтии.

Как стало известно BNS, трудовые договоры было решено расторгнуть с прежним председателем правления эстонского отделения Swedbank Робертом Киттом и бывшим финансовым директором Вайко Таммевяли, чья деятельность была приостановлена с 17 июня. Прекращены также трудовые отношения с прежним руководителем банковских услуг для частных лиц Кайе Метсла.

“Решение прервать трудовые отношения с тремя сильными и ценными работниками руководящего звена было нелегким. Решение пришлось принять на основании внутреннего расследования в банке, которое выявило упущения в работе по своевременному выявлению и препятствованию отмыванию денег», - пояснил Бьорн Эльфстранд.

На сегодняшний день банк не выявил и не рапортовал о деятельности уголовного характера.