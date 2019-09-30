Надвигается шторм: Муниципальная полиция обратилась к водителям с напоминанием

В связи со штормом, который синоптики обещают сегодня вечером и ночью, Муниципальная полиция (МуПо) советует парковать автомобили, соблюдая меры предосторожности.
Автомобиль должен быть припаркован как можно дальше деревьев, а также от объектов, которые могут улететь с порывом штормового ветра, таких как временные средства регулировки движения, рекламные щиты, строящиеся или ремонтируемые постройки, крыши в плохом состоянии и так далее.
Опыт прошлых лет показывает, что осведомленность автовладельцев о штормовых предупреждениях недостаточно высока и что мудрость имеет тенденцию приходить задним числом - только после того, как произошла авария и автомобиль был поврежден.
«В случае аварии мы рекомендуем вызвать блюстителей порядка - МуПо или полицию - которые зафиксируют аварию. После этого владелец транспортного средства может обратиться в страховую компанию», - советует МуПо.