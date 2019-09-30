Непобедимая россиянка Ласицкене выиграла в Катаре золото, серебро досталось сенсационной 18-летней украинке

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе состоялся финал прыжков в высоту у женщин.
Настоящая битва вышла в финале!
Из 12 участниц к высоте 1,98 осталось менее половины, а к двум метрам определилась финальная четверка, которая в драматичной борьбе разыграла медали. Мария Ласицкене из России уверенно шла по дистанции, с первой попытки прыгнув два метра ровна и высоту на два сантиметра выше. А на второе место на высоте 2,02 в первой же попытке вырвалась украинка Ярослава Мaгучих, которая улучшила свой результат сразу на две позиции оттеснив подругу по команде Юлию Левченко и американку Вашти Каммингхэм на третью строку.
На Левченко и Каммингхэм дерзость 18-летней Ярославы, а также ее новый юниорский рекорд мира повлияли на столько, что в оставшихся двух попытках обе спортсменки взять 2,02 не смогли и завершили борьбу.
Высоту 2,04 Ласицкене взяла спокойно и с первой попытки. Украинка, которая должна была во что бы то ни стало перепрыгать россиянку (попыток в финале Мaгучих потратила больше) взять с первой попытки планку, которая превышает личный рекорд спортсменки не смогла. Ярослава после провала первого прыжка занервичала, сорвав вторую но в третьей попытке собралась, еще раз улучшив собственный рекорд, но после этого решила прекратить соревнования, отдав золото в руки россиянки.
Ласицкене жеперенесла планку на 2,08, которую с первой попытки 2,08 не берет, такие высоты Марии самой не покорялись: ее личный рекорд 2,06, который она прыгала в этом сезоне. Рекорд мира 2,09, его установила 32 года Стефка Костадинова, Ласицкене не покорился, личный рекорд в Дохе также улучшить не удалось, но россиянка в очередной раз подтвердила, что если она и начнет когда-либо проигрывать, то, скорее всего, лишь самой себе. А в лице 18-летней украинки мир сегодня получил возможную наследницу Ласицкене в женских прыжках в высоту. По крайней мере, если Могучих не сбавит оборотов, то в Токио женская высота станет увлекательным зрелищем.