Непобедимая россиянка Ласицкене выиграла в Катаре золото, серебро досталось сенсационной 18-летней украинке

Настоящая битва вышла в финале!

Из 12 участниц к высоте 1,98 осталось менее половины, а к двум метрам определилась финальная четверка, которая в драматичной борьбе разыграла медали. Мария Ласицкене из России уверенно шла по дистанции, с первой попытки прыгнув два метра ровна и высоту на два сантиметра выше. А на второе место на высоте 2,02 в первой же попытке вырвалась украинка Ярослава Мaгучих, которая улучшила свой результат сразу на две позиции оттеснив подругу по команде Юлию Левченко и американку Вашти Каммингхэм на третью строку.

На Левченко и Каммингхэм дерзость 18-летней Ярославы, а также ее новый юниорский рекорд мира повлияли на столько, что в оставшихся двух попытках обе спортсменки взять 2,02 не смогли и завершили борьбу.

6027212 30.09.2019 Neutral athlete Mariya Lasitskene competes during the women's high jump final competition at the World Athletics Championships, in Doha, Qatar. Grigory Sysoev / Sputnik Мария Ласицкене ФОТО: Grigory Sysoev / Sputnik

Высоту 2,04 Ласицкене взяла спокойно и с первой попытки. Украинка, которая должна была во что бы то ни стало перепрыгать россиянку (попыток в финале Мaгучих потратила больше) взять с первой попытки планку, которая превышает личный рекорд спортсменки не смогла. Ярослава после провала первого прыжка занервичала, сорвав вторую но в третьей попытке собралась, еще раз улучшив собственный рекорд, но после этого решила прекратить соревнования, отдав золото в руки россиянки.

Ярослава Мaгучих ФОТО: DYLAN MARTINEZ / REUTERS