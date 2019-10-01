Странные места в доме, которые требуют подготовки к зиме

Времена года меняются быстрее, чем мы думаем. Как гласит поговорка о подготовке саней летом, а телеги зимой, давайте до наступления зимних морозов взглянем на наши жилища критически.

Кухонные полки

На полках вы обязательно найдете многое, что пора выбросить. Однако упаковки специй и пряных трав, которые копились годами, заслуживают того, чтобы их сохранить, потому что большие праздники и застолья еще впереди, пишет thekitchn.com.

Тумба под умывальником

Шкаф под раковиной, будь он в кухне или в ванной комнате, нуждается в тщательной проверке, чтобы это темное укромное местечко не стало питательной средой для бактерий. Регулярно вынимайте из шкафчика все содержимое и чистите его специальными средствами.

Фильтры вытяжки

К сожалению, возгорание смеси жира и пыли может привести к необратимым последствиям. Поэтому крайне важно взлянуть на кухонную решетку чуть более критически.

Холодильник

Холодильник необходимо мыть независимо от времени года. Капитальное размораживание и очистка осенью гарантирует более длительный срок службы как холодильника, так и продуктов, которые в нем содержатся.

Духовка