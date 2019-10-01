Объявившая о банкротстве авиакомпания должна эстонской Nordica 8 млн евро

"Авиакомпания Adria Airways в понедельник подала в суд города Крань ходатайство о банкротстве", - сообщила авиакомпания, добавив, что причиной такого решения стала нехватка денег. У суда есть три дня для рассмотрения ходатайства. Все полеты отменены.

Авиационный департамент Словении объявил, что отозвал лицензию у Adria и лишил авиапарк предприятия права подниматься в воздух.

На прошлой неделе департамент дал Adria неделю, чтобы представить план реструктуризации, угрожая фирме аннулированием лицензии в случае невыполнения требования.

Правительство Словении в понедельник исключило возможность спасения авиакомпании, поскольку финансовое положение Adria оказалось хуже, чем ожидалось, и банкротство рассматривалось как единственное средство.

В 2016 году Словения продала авиакомпанию, выполняющую региональные рейсы на Западных Балканах и в других странах Европы, немецкому инвестиционному фонду 4K. Однако при новом владельце авиакомпания продолжала нести убытки.

Руководителем Adria Airways является эстонец Свен Кукемельк, ранее входивший в совет директоров Nordica. Словенская компания должна Nordica 7,8 млн евро. Между тем, Nordica может остаться без своих денег.

"Сейчас терпят крах так называемые национальные авиакомпании в старом понимании, которые до сих пор использовали старую бизнес-модель", - прокомментировал ситуацию эксперт в области авиации и бывший глава Estonian Air Тоомас Петерсон.

По словам Петерсона, у словенцев есть план по созданию новой авиакомпании, у которой, возможно, будет более разумная бизнес-идея. В то же время, по оценке Петерсона, Nordica может остаться без своих восьми миллионов, если новая авиакомпания не будет объявлена юридическим преемником обанкротившейся Adria.