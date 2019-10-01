Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста

ФИФА обязала валлийский «Кардифф Сити» выплатить сумму трансфера погибшего футболиста Эмилиано Салы французскому «Нанту».
По информации Lenta.ru, руководство «Кардиффа» обязано заплатить французам шесть миллионов евро. Несмотря на гибель футболиста, сделка между клубами считается действительной, так как была внесена в регистр ФИФА.
19 января 28-летний Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». Через три дня он отправился в Уэльс на частном самолете, однако борт футболиста внезапно пропал с радаров.
Перед вылетом игрок отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. Впоследствии выяснилось, что он упал в воды пролива Ла-Манш. Отмечается, что перед крушением футболист подвергся отравлению угарным газом. Спустя три месяца после гибели аргентинца его отец Орасио Сала скончался от сердечного приступа.