Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста

По информации Lenta.ru, руководство «Кардиффа» обязано заплатить французам шесть миллионов евро. Несмотря на гибель футболиста, сделка между клубами считается действительной, так как была внесена в регистр ФИФА.

19 января 28-летний Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». Через три дня он отправился в Уэльс на частном самолете, однако борт футболиста внезапно пропал с радаров.