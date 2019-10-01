"Манчестер Юнайтед" выдал худший старт за 30 лет

В последнем матче седьмого тура чемпионата Англии "Юнайтед" принимал дома "Арсенал". Хозяева на 45-й минуте открыли счет, отличился Мактомини, а на 58-й минуте Пьер-Эрик Обамеянг сравнял счет, установив тем самм окончательный итог встречи, 1:1.

После семи туров "Арсенал" занимает любимую четвертую строку в таблице, а "Юнайтед" набрал всего девять очков (две победы, три ничьих и два поражения) и занимает только 10-е место, показав худший старт за 30 лет. Только в сезоне 1989-90 "Юнайтед" набрал меньше очков - семь.

Матч с "Арсеналом" стал для Сульшера 28-м в качестве главного тренера "МЮ", бодро стартовавший норвежец однако за 28 матчей набрал меньше очков, чем нещадно критикуемый Моуринью за аналогичный показатель - 49 против 51.