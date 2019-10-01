Итальянский тренер пострадал из-за Греты Тунберг

Причиной стали оскорбления в адрес 16-летней шведской школьницы и экологической активистки Греты Тунберг. Недавно она выступила с эмоциональной речью на климатическом саммите ООН, где затронула тему экологии.

После этого тренер написал пост в фейсбуке. Он назвал Тунберг девицей легкого поведения, а также отметил, что она в подходящем возрасте, чтобы найти работу.

«Гроссето» в заявлении отметил, что поведение специалиста не соответствует политике клуба, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные.

Касалини уже опубликовал новый пост, в котором принес извинения.