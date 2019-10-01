Обитатели домов престарелых могут при желании бесплатно вакцинироваться от гриппа

Эстония находится на первом месте по смертности от осложнений гриппа в Европейском Союзе. В прошлом сезоне вследствие гриппа умерло около 60 человек, большинство из которых были пожилыми людьми и многие из них были жителями учреждений по уходу. Высокая смертность и низкий охват вакцинацией против гриппа являются основными причинами того, что было принято решение начиная с осени текущего года бесплатно вакцинировать живущих в учреждениях по общему и специализированному уходу.

Ольга Садикова, главный специалист Центра по борьбе с гриппом Департамента здравоохранения, говорит, что охват вакцинацией от гриппа населения Эстонии, особенно пожилых людей, является самым низким в Европейском союзе.

«Только 10,2 процента пожилых людей были привиты от гриппа. В среднем охват вакцинацией от гриппа среди пожилых людей в Европейском Союзе составляет 56 процентов. Таким образом, в Европейском Союзе вакцинировано более чем в пять больше людей, чем в Эстонии», - рассказала Садикова о серьезности ситуации.

«Распространению гриппа среди людей, живущих в учреждениях по уходу, способствует нахождение в одних комнатах, ограниченная мобильность и отсутствие прививок», - сказала Садикова. По его словам, в учреждениях по уходу живет много пожилых пациентов и больных хроническими заболеваниями которые более уязвимы к гриппу и более тяжело переносят заболевание. «Во время сезона гриппа около 30% пациентов в отделениях интенсивной терапии являются жителями учреждений по уходу, и около половины из них умирают», - сказала Садикова. Поэтому бесплатная вакцинация от гриппа предоставляется как пожилым, так и людям другого возраста, живущим в учреждениях по уходу.

Вакцина против гриппа гарантирована всем жителям учреждений по общему и специализированному уходу. Вакцинация является добровольной и требует согласия человека или его опекуна. Вакцинация проводится в учреждении по уходу семейным врачом, который также предварительно оценивает состояние здоровья человека.