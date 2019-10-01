Мамаев рассказал о жизни в колонии

31-летний хавбек заявил, что в заключении необходимо планировать свои поступки. «Что запомнилось о тюрьме? Там, прежде чем что-то сделать, нужно выработать план, последовательность своих действий. Начинаешь думать о последствиях своих поступков. Всегда чувствуешь ответственность за себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, надо сто раз подумать», — заявил он. Мамаев также отметил, что стал менее многословным на фоне пребывания в колонии.

"Я могу сказать, что не надо копаться в грязном белье другой семьи. В первую очередь надо у себя разобраться. Счастливые люди не замечают проблем других людей.