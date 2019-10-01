Мамаев рассказал о жизни в колонии

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима в видеоинтервью, которое он дал своей супруге, Алане Мамаевой.
31-летний хавбек заявил, что в заключении необходимо планировать свои поступки. «Что запомнилось о тюрьме? Там, прежде чем что-то сделать, нужно выработать план, последовательность своих действий. Начинаешь думать о последствиях своих поступков. Всегда чувствуешь ответственность за себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, надо сто раз подумать», — заявил он. Мамаев также отметил, что стал менее многословным на фоне пребывания в колонии.
"Я могу сказать, что не надо копаться в грязном белье другой семьи. В первую очередь надо у себя разобраться. Счастливые люди не замечают проблем других людей.
Я попытаюсь разобраться в себе и в своей семье, потому что я считаю, что у нас многое нужно изменить. Потому что мне кажется, что многое у нас было не так. Нам многое нужно изменить. У меня есть желание сделать все так, чтобы мы были счастливы", – сказал Мамаев.