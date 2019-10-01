Эстонское государство помогло признать фирму своего гражданина виновной в России

В свою очередь, единственным доходом кипрской компании был дивиденд, полученный в России: у нее не было других активов, и единственным работником был глава компании.

Проблема заключается в том, что из-за своей зарегистрированной собственности на Кипре ЗАО «Экстра» должно было платить с дивидендов подоходный налог в размере лишь 5 процентов вместо 15, поскольку Россия, в отличие от Эстонии, имеет с островным государством соглашение об избежании двойного налогообложения.

Налоговая тайна стала явью

Тактика защиты ЗАО «Экстра», принадлежащего гражданину Эстонии Астапенко, основывалась на том факте, что доказательства были собраны незаконно с 2014 - 2015 годов, когда Россия еще не присоединилась к конвенции. Российские налоговые органы, со своей стороны, пояснили, что по взаимному согласию подписавшие конвенцию государства могут также предоставлять информацию в течение более длительного периода.

По словам партнера консалтинговой компании Paragon Advice Group Александра Захарова, налоговый департамент Эстонии мог бы отказаться от передачи данных, если бы запрос напрямую касался налогового резидента Эстонии.

«Но в этом случае, когда запрос касался кипрского офшора, эстонские налоговики сочли, что не ограничены по срокам, и предоставили информацию по достаточно далекому периоду», — отметил он.

"В аналогичной ситуации налоговые органы Швейцарии, Австрии или Сингапура, вероятно, более строже отнеслись бы к срокам, за которые можно предоставить банковские выписки", - добавил Захаров.

Астапенко не отрицает использования схемы, но считает ее легальной и неизбежной.

"Это совершенно законно. В России нет претензий против кипрской компании. Они обвиняют российскую компанию в неуплате всех налогов. Если бы у них была жалоба на кипрскую компанию, они бы обратились в налоговый департамент Кипра, а не в Эстонию", - сказал Астапенко изданию Postimees.

«Они просто сыграли в дурачков и обратились за советом в Налогово-таможенный департамент Эстонии, чтобы получить данные. Эстония не углубилась в вопрос и передала эти данные», - сказал он.

Астапенко объяснил, что в 2013 году он строил свой бизнес через кипрскую компанию, потому что в то время у России были плохие отношения с Эстонией.

«Например, в 2013 году мы заплатили двойную пошлину за все товары, которые попали в нашу сеть магазинов через Эстонию. Даже при том, что он не были сделаны в Эстонии », - вспоминает Астапенко, добавляя, что с его стороны это совершенно законная мера.

По его мнению, заявление российских налоговых органов о том, что кипрская компания является фиктивной, не выдерживает критики.