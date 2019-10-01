Забытый писатель?

Конечно, это даже не риторический вопрос, а очень удачная интеллектуальная провокация: если так начать биографическую книгу о писателе, читатель уж точно не отложит ее в сторону, а станет читать. А так как написана «Погоня за вечной весной» лихо и увлекательно, то дочитает до конца.

Как писателю остаться незабытым?

Однако вопрос имеет свой смысл. Очень многие первоклассные писатели если не совсем забыты, то как бы выпали их активного читательского обихода – назовите первому встречному их фамилии, и он более или менее уверенно скажет: «Как же помню, были такие писатели», но на следующий вопрос, «Когда вы в последний раз читали их книги?» - ответить затруднится.

Примечание: это не относится к объектам телевизионных опросов, которые проводятся в местах скопления праздных (обычно молодых) людей. То ли телевизионщикам так везет, то ли они намеренно выбирают в жертвы некую особую категорию обывателей, но после таких передач впадаешь в отчаяние: до чего ж народ дремуч!

Чтобы оставаться в этом самом обиходе, писателю нужно дружить с телевидением. Как прижизненно: регулярно появляться на экране со своими мнениями и мыслями, чтобы тебя запомнили и полюбили. Или возненавидели: любое сильное чувство тебе в плюс. Так и посмертно: в экранизациях своих произведений.

Сняли сериал по «Анне Карениной» - неважно, насколько удачно – в библиотеках вырос спрос на Льва Николаевича. Не экранизируют писателя N. – не потому, что писал плохо, а потому, что руки не дошли, денег нет и пр. – о нем не вспоминают.

Когда все пишут хорошо, пиши плохо!

Трудно представить себе, чтобы сегодня кому-то пришла в голову мысль экранизировать Валентина Катаева. Особенно – его поздние (лучшие!) книги: «Святой колодец», «Трава забвения», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер»… Авторская поэтика и стилистика, то, что сам Катаев называл мовизмом, от французского слова movais, плохой («В наше время все умеют писать хорошо, так что для того, чтобы тебя заметили, надо писать плохо», - иронически объяснял он этот термин) – не переводится на язык мейнстримного кино. Тут необходим крутой артхаус – но я даже представить себе не могу, кто из кинорежиссеров сделает фильм адекватно (и конгениально!) этой прозе.

А ведь этими своими книгами Валентин Катаев сделал для русской прозы то, что для англоязычной – Джеймс Джойс. Доказал, что помимо линейного и «маятникового», т.е. местами уходящего в прошлое и возвращающегося, развертывания нарратива возможна композиция, соединяющая эпизоды по ассоциативному принципу. У Катаева это не поток сознания в чистом виде, как у Джойса, строительство сюжета идет более усложненными путями, но при этом сохраняется напряженность и увлекательность произвольно компонуемого событийного ряда.