Вт, 1.10.2019
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Таллиннское телевидение прекратило вещание

Таллиннское телевидение.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees / EERO VABAMÄGI

С 1 октября принадлежащее столичной мэрии Таллиннское телевидение прекратило свое эфирное вещание.

Главные причины - высокие затраты на содержание и низкие рейтинги. При этом целевое учреждение продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам, пишет Rus.ERR.

Данное решение позволит столичным властям экономить минимум два миллиона евро в год, освободившиеся средства мэрия обещает направить в социальную и образовательную сферы.

Среди 30 работников канала под сокращение попадут около половины.

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