Таллиннское телевидение прекратило вещание

С 1 октября принадлежащее столичной мэрии Таллиннское телевидение прекратило свое эфирное вещание.
Главные причины - высокие затраты на содержание и низкие рейтинги. При этом целевое учреждение продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам, пишет Rus.ERR.
Данное решение позволит столичным властям экономить минимум два миллиона евро в год, освободившиеся средства мэрия обещает направить в социальную и образовательную сферы.
Среди 30 работников канала под сокращение попадут около половины.