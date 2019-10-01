Покупатели квартир в Таллинне боятся застекленных балконов, как огня

Балкон иллюстративный. ФОТО: Raimond Parko

«Причина этого кроется не столько в самом застекленном балконе, сколько в типе квартир, который он символизирует, - подчеркнула руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Застекленный балкон наиболее характерен для квартир в домах Ласнамяэ и Ыйсмяэ, построенных в конце 1970-х годов, которые с течением времени были реновированы, но вышло, что это не удовлетворяет платежеспособных покупателей».

По состоянию на понедельник в Таллинне было выставлено на продажу 180 квартир советской постройки с застекленными балконами или лоджиями по средней цене 1595 евро за квадратный метр. Парадокс, но квартиры советской эпохи без балкона продаются по средней цене 1920 евро за квадратный метр.

Анализ цен предложений показал, что так называемый «обычный балкон» в панельном доме советских времен не является вишенкой на торте, так как средняя цена таких квартир в 1660 евро за квадратный метр также значительно ниже, чем цена квартир без балкона. «Для советского человека наличие балкона означало не возможность насладиться ранним утром чашечкой хорошего эспрессо, а скорее местом для сушки белья и хранения ненужных вещей, поэтому застеклить балкон было нужнее, да и проще, чем сделать имеющийся открытый балкон комфортным и привлекательным, - объяснила Ноппель-Кокеров. - Сегодняшний покупатель предпочитает балкон, где он может в выходной день угостить друзей бокалом просекко, а не хранить швабру и сушилку для белья».

Многие собственники квартир в спальных районах переоборудовали свои балконы, соединив их с комнатами, увеличив таким образом жилую площадь. Эта перестройка может выйти боком, если квартирное товарищество решит ремонтировать фасад или реновировать балконы. «Балкон является совместной собственностью, даже если он соединен с комнатой, и если фасад или балконы нуждаются в наружном ремонте, хозяин такого балкона может столкнуться с неприятностями в виде приведения балкона или лоджии в первоначальное состояние», - сказала Ноппель-Кокеров.