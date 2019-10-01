Последние матчи квалификации Евро-2020 Эстония проведет без капитана и лидера

В поединке с Белоруссией не примут участие основные центральные защитники сборной: Рагнар Клаван ("Кальяри", Италия), Йоонас Тамм ("Лиллестрем", Норвегия). Тамм пропускает встречу из-за перебора желтых карточек, а Клаван пропустит также и поединок с Германией. Под знамена сборной призваны в этот раз двое игроков из чемпионата Армении: Никита Баранов ("Алашкерт") и Илья Антонов ("Арарат-Армения). Всего из 24 футболистов, вызванных на отборочные матчи, 12 принадлежат таллинской "Флоре", один, основной вратарь Сергей Лепметс, представляет "Левадию". Остальные игроки выступают в зарубежных чемпионатах.