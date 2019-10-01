Лейтенант полиции стал работать в службе защиты детей: я думал, что у меня крепкие нервы, но…

Работа защитников детей не из легких. Хорошим примером тому является главный специалист из Рапла Свен Мурула (52), который до перехода в эту сферу деятельности почти четверть века отработал в полиции. Последним его местом работы был уголовный розыск Пыхьяской префектуры.

Заступая в новую должность, он бы убежден, что это работа без стрессов: «Нервы у меня крепкие, но в процессе эмоции начали давать о себе знать. Некоторых детей просто очень жалко».

Поздний вечер пятницы. Звонит ребенок, который просит: «Только ни в коем случае не говорите родителям, что я звонил». Он жалуется, что родители над ним издеваются. Как именно, Мурула сказать не может. Это самые сложные моменты в работе, когда для защиты интересов ребенка приходится действовать крайне деликатно, не рассказывая родителям всю правду.

Мурула говорит, что данных детям обещаний он не нарушает. Чтобы информация о звонке не дошла до родителей, он встречается с ребенком в школе. Вместе они пытаются найти выход из положения.

Однако работники службы защиты детей чаще всего попадают в орбиту интересов общественности тогда, когда что-то осталось не сделанным, если какому-то ребенку или семье не удалось помочь. В действительности же эти случаи составляют мизерную часть работы.

В прошлом году работники службы защиты детей рассмотрели 9488 случая, сказано в ежегоднике канцлера юстиции. В нем также говорится, что количество нуждающихся в помощи детей увеличивается год от года.

Мурула призывает: защитников детей не нужно бояться. Напротив, он призывает рассказывать о своих проблемах: «Нет ситуаций, в которых мы вообще не можем помочь. Проблемы чаще всего возникают, когда родители не заинтересованы в поиске решения».

О защите детей ходит много мифов, вроде того, что защитники придут и заберут ребенка из семьи. «Это ерунда», - говорит Мурула. В Эстонии забрать ребенка из семьи может только суд. И опекунство назначает только суд. Временно забрать ребенка можно лишь в том случае, если его жизнь находится в опасности, но таких случаев очень мало.

Чаще всего сообщения о проблемных детях доходят до службы защиты детей из полиции, а также из основных школ. Дверь кабинета Мурула всегда открыта. Он не может прогнать даже пьяных и скандалистов, которых тоже хватает.

Если несовершеннолетний совершает правонарушение, будь то курение или употребление алкоголя, полиция сразу информирует об этом службу защиты детей: сообщается дата произошедшего и что речь идет о нуждающемся в помощи ребенке.

В ступивших на дурную дорожку несовершеннолетних видят именно нуждающихся в помощи. Мурула напоминает людям, что обязанность сообщать о нуждающемся в помощи ребенке по закону есть у каждого из нас.