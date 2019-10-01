Лейтенант полиции стал работником защиты детей: я думал, что у меня крепкие нервы, но…

Попавшихся никто сразу не наказывает. Например, 14-летние и старше, которых уже можно привлечь к ответственности за виновное деяние, могут искупить вину общественно полезным трудом. По словам Мурула, некоторые родители, к сожалению, не видят в правонарушениях никакой проблемы: «Относятся так, мол, я тоже в этом возрасте пробовал сидр, пробовал курить, что тут такого?»

Решение для многих проблем находят за круглым столом, за которым собираются разные стороны: полиция, прокуратура, школа, социальные работники, родители. Сообща составляют план действий. Но если родители, то есть самая главная сторона этого соглашения могут договориться между собой, то ничего не работает. Семьи, отношения в которых не ладятся, можно направить на семейную терапию. С терапевтом встречаются раз в неделю. Суть программы заключается в том, что на поведение ребенка пытаются повлиять влиянием на его окружение. От работы только с ребенком проку не будет, если обстановка дома останется прежней.

Следующий уровень – закрытые детские учреждения, которые когда-то называли спецшколами. «Хорошие дети» могут в выходные пойти домой при условии, что в то же время они не совершат никаких правонарушений и вовремя вернутся в школу.

Мурула опровергает мифы о том, будто во власти защитников детей самовольно решить, кто должен отправиться в закрытое детское учреждение. На год в закрытое учреждение ребенка может отправить суд. С другой стороны, по его словам, у защитников детей могло бы быть больше возможности для принятия таких решений.

«Есть дети, поведение которых может быть опасным для себя или окружающих: дурманящие вещества, кражи, постоянное употребление алкоголя. Им было бы лучше в закрытом детском учреждении. Там есть порядок и дисциплина. Какой-то родители говорил мне, что пребывание там настолько хорошо повлияло на его отпрыска, что не мог бы он оставаться там больше года?»

Проблемы детей чаще всего начинаются с бездействия. Единственное, что их интересует – бродить в компаниях.

От того, что подростки будут выходить на преступный путь невозможно избавиться, как и от самой преступности. Летом 2018 году Мурула и его коллегам пришлось много заниматься подростками с проблемным поведением: «Тем летом я отдыхал всего неделю, но так было у всех».

Нынешнее лето выдалось намного спокойнее. Мурула говорит, что ему приятно видеть детей с проблемным поведением, которые встречаются ему спустя какое-то время на улице и здороваются. Они многому научились на своих ошибках.

Тяжелой частью работы защиты детей он называет консультирование разведенных родителей: «Мы не можем занимать ни чью сторону. Стараемся их консультировать. Однако они в этот момент думают не о благополучии ребенка, а о том, как бы сделать побольнее друг другу».