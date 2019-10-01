Лейтенант полиции стал работником защиты детей: я думал, что у меня крепкие нервы, но…

В прошлом году работники защиты детей решили почти 10 000 происшествий с детьми, год от года их количество увеличивается, пишет Postimees.
Работа защиты детей не из легких. Хорошим примером тому является главный специалист защиты детей в Рапла Свен Мурула (52), который до перехода в эту сферу деятельности почти четверть века отработал в полиции. Последним его местом работы был уголовный розыск Пыхьяской префектуры.
Заступая в новую должность, он бы убежден, что эта работа будет без стрессов: «Нервы у меня крепкие, но в процессе эмоции начали давать о себе знать. Некоторых детей просто крайне жалко».
Поздний вечер пятницы. Звонит телефон, на том конце ребенок, который просит: «Только ни в коем случае не говорите родителям, что я звонил». Он жалуется, что родители над ним издеваются. Как, Мурула сказать не может.
Это самые сложные моменты в работе защиты детей, когда для защиты интересов ребенка приходится действовать крайне деликатно. В какой-то степени не рассказывая родителям всю правду.
Мурула говорит, что данных детям обещаний он не нарушает. Чтобы информация о звонке не дошла до родителей, он встречается с ребенком в школе. Вместе пытаются найти решение проблеме.
Однако работники защиты детей чаще всего попадают в орбиту интересов общественности тогда, когда что-то осталось не сделанным. Если какому-то ребенку или семье не удалось помочь. В действительности же эти случаи составляют мизерную часть работы.
В прошлом году работники защиты детей решили 9488 случая, указано в ежегоднике канцлера юстиции. В нем также говорится, что количество нуждающихся в помощи детей увеличивается год от года.
Мурула призывает: защитников детей не нужно бояться. Напротив, он призывает рассказывать о своих проблемах: «Нет ситуаций, в которых мы вообще не можем помочь. Проблемы чаще всего возникают тогда, когда родители не заинтересованы в поиске решения».
О защите детей ходит много мифов, вроде того, что работник защиты детей придет и заберет ребенка из семьи. «Это ерунда», - говорит Мурула.
В Эстонии забрать ребенка из семьи может только суд. И опекунство назначает только суд. Временно забрать ребенка можно лишь в случае, если его жизнь находится в опасности, но таких случаев очень мало.
Чаще всего сообщения о проблемных детях доходят до работников защиты детей из полиции, а также через основные школы. Дверь кабинета Мурула всегда открыта. Он не может прогнать даже пьяных и скандалящие людей, которых тоже хватает.
Если несовершеннолетний совершает правонарушение, будь то курение или употребление алкоголя, полиция сразу извещает об этом защиту детей: приходит дата, когда все произошло и отметка, что речь идет о нуждающемся в помощи ребенке.
В ступивших на дурную дорожку несовершеннолетних видят именно нуждающихся в помощи детей. Тут Мурула напоминает людям, что обязанность извещать о нуждающемся в помощи ребенке по закону есть у каждого из нас.
Попавшихся никто сразу не наказывает. Например, 14-летние и старше, которых уже можно привлечь к ответственности за виновное деяние, могут искупить вину общественно полезным трудом. По словам Мурула, некоторые родители, к сожалению, не видят в правонарушениях никакой проблемы: «Относятся так, мол, я тоже в этом возрасте пробовал сидр, пробовал курить, что тут такого?»
Решение для многих проблем находят за круглым столом, за которым собираются разные стороны: полиция, прокуратура, школа, социальные работники, родители. Сообща составляют план действий. Но если родители, то есть самая главная сторона этого соглашения могут договориться между собой, то ничего не работает. Семьи, отношения в которых не ладятся, можно направить на семейную терапию. С терапевтом встречаются раз в неделю. Суть программы заключается в том, что на поведение ребенка пытаются повлиять влиянием на его окружение. От работы только с ребенком проку не будет, если обстановка дома останется прежней.
Следующий уровень – закрытые детские учреждения, которые когда-то называли спецшколами. «Хорошие дети» могут в выходные пойти домой при условии, что в то же время они не совершат никаких правонарушений и вовремя вернутся в школу.
Мурула опровергает мифы о том, будто во власти защитников детей самовольно решить, кто должен отправиться в закрытое детское учреждение. На год в закрытое учреждение ребенка может отправить суд. С другой стороны, по его словам, у защитников детей могло бы быть больше возможности для принятия таких решений.
«Есть дети, поведение которых может быть опасным для себя или окружающих: дурманящие вещества, кражи, постоянное употребление алкоголя. Им было бы лучше в закрытом детском учреждении. Там есть порядок и дисциплина. Какой-то родители говорил мне, что пребывание там настолько хорошо повлияло на его отпрыска, что не мог бы он оставаться там больше года?»
Проблемы детей чаще всего начинаются с бездействия. Единственное, что их интересует – бродить в компаниях.
От того, что подростки будут выходить на преступный путь невозможно избавиться, как и от самой преступности. Летом 2018 году Мурула и его коллегам пришлось много заниматься подростками с проблемным поведением: «Тем летом я отдыхал всего неделю, но так было у всех».
Нынешнее лето выдалось намного спокойнее. Мурула говорит, что ему приятно видеть детей с проблемным поведением, которые встречаются ему спустя какое-то время на улице и здороваются. Они многому научились на своих ошибках.
Тяжелой частью работы защиты детей он называет консультирование разведенных родителей: «Мы не можем занимать ни чью сторону. Стараемся их консультировать. Однако они в этот момент думают не о благополучии ребенка, а о том, как бы сделать побольнее друг другу».
Если компромисса не достичь, придется обращаться в суд. Но судебные решения жесткие. Часто один родитель получает право определять место жительства ребенка, и суд назначает порядок общения с ним для второго родителя. Иногда суду приходится определять даже то, у кого из родителей ребенок проведет рождество.
Как признак нового времени в работе защиты детей приходится консультировать и родителей, детям которых можно поставить диагноз «интернет-зависимость». «Это можно сравнить с любой зависимостью. Ребенок, у которого отнимают телефон, может стать очень агрессивным».
Мурула – коренной житель Рапла. Из родного города его увела Советская армия и последнее место работы в Пыхьяской префектуре. До того, как он ушел из полиции, его осенила идея начать работать в самоуправлении, чтобы внести свой вклад в развитие общество.
«Ни один ребенок не рождается плохим. Все начинается с дома. У защиты детей есть цель, чтобы у каждого ребенка было хорошее детство», - так он формулирует свою работу.
Телефон помощи детям
Телефон помощи детям 116111 является круглосуточной и общереспубликанской бесплатной услугой, целью которой является консультирование по темам, связанным с детьми, или сообщении о нуждающихся в помощи детях. Консультации дают на эстонском, русском и английском языках по телефону и письменно, при желании обратиться можно анонимно.
Руководитель телефонной услуги защиты детей Департамента социального страхования Мари-Лийс Мянд сказала, что поступающие на телефон помощи детям звонки иллюстрируют мир работы защиты детей, в котором нужно решать всевозможные проблемы.
Обращения в 2018 году:
Всего было 6580 обращений, из которых 3542 по телефону, 2747 – онлайн и 291 электронное письмо.
- Серьезных обращений, когда помощи детям пришлось передать информацию в полицию, центр тревоги, защите детей было 574.
Обращения в первой половине 2019 года:
- Всего было 4696 обращений, из которых 2743 по телефону, 1802 – онлайн и 1511 электронное письмо.
- Серьезных обращений, когда помощи детям пришлось передать информацию в полицию, центр тревоги, защите детей было 470.
Основные темы обращений в 2018 году:
Проблемы самоуничтожения (мысли о самоубийстве, нанесении себе травм, проблемы с аппетитом) – 668 обращений.
- Здоровье (физическое и душевное здоровье, в том числе душевное благополучие) – 365 обращений.
- Общение между детьми – 446 обращений.
- Общение между детьми и родителями – 553 обращений.
- Общение между детьми и другими взрослыми (работниками школы, тренерами и так далее) – 377 обращений.
- Издевательства – 158 обращений.
Основные темы обращения взрослых в 2018 году:
Вопросы, связанные с правом опеки (живущие в разводе родители не могут договориться, ребенка используют в качестве оружия друг против друга, родители умышленно жалуются друг на друга) – 403 обращения.
- Оставление ребенка без надзора и опеки – 300 обращений.
- Избиение детей – 205 обращений.
- Сексуальное использование детей – 91 обращение.
- Эмоциональное злоупотребление детьми – 141 обращение.
- Вопросы, связанные с воспитанием детей – 200 обращений.
- Кто обращался в помощь детям в 2018 году?
- Дети – 3032 раза.
- Родители – 1192 раза.
- Члены семьи и родственники – 260 раз.
- Иные лица (соседи, случайные прохожие) – 460 раз.
- Школьный персонал – 68 раз.
- Медицинские работники – 51 раз.
- Работники правоохранительных органов – 219 раз.
Контакты телефона помощи детям:
Телефон – 116111
- Э-майл - info@lasteabi.ee
- Общение онлайн - www.lasteabi.ee («Küsi abi» või «Alusta vestlust»)
- Приложение помощи детям (поисковое слово «lasteabi»)
- На сайте www.lasteabi.ee и в facebook можно найти советы и информацию по разным темам, материалы и контакты. И на русском языке.